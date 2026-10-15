Монако се преклони пред тифозите на ЦСКА и хореографията на Сектор Г (СНИМКА)

ЦСКА отстъпи с 1:2 на Монако в първия си мач от основната фаза на Лигата на конференциите, но привържениците на "червените" успяха да впечатлят френския клуб. Официалните канали на монегаските обърнаха специално внимание на хореографията, която феновете от Сектор Г представиха на Националния стадион "Васил Левски". Впечатляващата мозайка по трибуните бе свързана с исторически сблъсък между двата отбора отпреди повече от четири десетилетия.

Монако обърна специално внимание на хореографията на ЦСКА

Френският клуб публикува снимка на хореографията, обхванала голяма част от трибуните зад едната врата, и придружи кадъра със следния текст: "Хореографията на българските привърженици в памет на първия мач между двата ни отбора през 1982 година."

Освен снимката Монако сподели и материал от официалния си сайт, посветен на историята на европейските сблъсъци с ЦСКА.

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Споменът за 1982 година и елиминирането на Монако

През есента на 1982 година ЦСКА среща Монако в първия кръг на турнира за Купата на европейските шампиони. Първият двубой, проведен на 15 септември във френския град Ница, завършва 0:0. Монако е принуден да домакинства извън Княжеството заради обявения национален траур след смъртта на принцеса Грейс.

Реваншът се играе на 29 септември на стадион "Васил Левски". Редовното време отново завършва без голове, но в продълженията ЦСКА стига до победата с 2:0. Радослав Здравков открива от дузпа в 102-рата минута, а Стойчо Младенов оформя крайния резултат в 112-ата. Така българският отбор елиминира тогавашния шампион на Франция и продължава напред в най-престижния европейски клубен турнир.

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