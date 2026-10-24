Официално: Бивш шампион с Лудогорец пое Септември София

Септември София официално обяви името на новия си старши треньор. Столичният клуб съобщи в социалните мрежи, че начело на отбора застава Младен Кашчелан, който е бивш футболист на Лудогорец. Новият наставник ще разполага с щаб от четирима души. Едуард Щайнбрехер и Антонио Петков ще бъдат негови помощници, като Петков ще изпълнява и функциите на анализатор. Христо Николов ще отговаря за подготовката на вратарите, а Мартин Филипов ще бъде кондиционен треньор.

Ето как от Септември приветстваха новия си наставник:

ПФК Септември (София) приветства Младен Кашчелан начело на представителния отбор! В неговият щаб влизат още Едуард Щайнбрехер - помощник треньор, Антонио Петков - помощник треньор и анализатор, Христо Николов - треньор на вратарите и Мартин Филипов - кондиционен треньор!

Още: Голяма изненада насред очакваните победи в Купата на България! Тим от Първа лига отпадна след продължения (РЕЗУЛТАТИ)

43-годишният черногорски специалист е бивш национал на своята страна с 25 мача за Черна гора. Като футболист натрупва богат международен опит, защитавайки цветовете на Карлсруе, Ягелония, Лудогорец, Арсенал (Тула), Тосно, Тамбов и Балтика.

Кашчелан познава и българския футбол — през сезон 2011/2012 е част от състава на Лудогорец, който печели шампионската титла и Купата на България. Треньорският му път преминава през щаба на Пари Нижни Новгород, където работи със Сергей Юран и Саша Илич, а впоследствие застава начело на Сокол (Саратов). Притежава лиценз UEFA Pro, придобит през май 2026 година. Пожелаваме на Младен Кашчелан здраве, успешна работа и много поводи за радост начело на нашия отбор!

Добре дошъл в Септември, Младен!

Още: Пореден тим от Първа лига остана без треньор