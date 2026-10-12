"Опитваме се да спрем възпалението": Гонзо взе решение за националния отбор на България

Българският национален отбор по футбол ще има чуждестранен селекционер. Това обяви президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов, който потвърди, че ръководството на централата е взело решение да потърси специалист извън страната. По думите му българските треньори вече са получили своя шанс и сега е време за различен подход. Иванов обаче не разкри конкретни имена и не уточни на какъв етап са разговорите с евентуалните кандидати.

Гонзо потвърди: България ще заложи на чужденец

"Ще се спрем на чужденец", заяви категорично Георги Иванов на пресконференция след заседание на Изпълкома в понеделник. Президентът на БФС обясни, че решението идва след период, в който националният отбор е бил поверяван на български специалисти. Според него следващата стъпка е да се потърси треньор от чужбина, който да поеме представителния тим.

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Атанас Рибарски остава и за ноемврийските мачове в Лигата на нациите

Засега остава неизвестно кой ще бъде избран за поста и кога ще бъде обявено назначението. Междувременно стана ясно, че Атанас Рибарски ще остане начело на националния отбор на България и за ноемврийските мачове от Лигата на нациите срещу Исландия и Естония. Под негово ръководство страната ни загуби от Исландия с 0:3 като гост, а после победи Люксембург с 2:0 като гост.

"Опитваме се да спрем възпалението"

Георги Иванов коментира и състоянието на българския футбол, като подчерта, че проблемите на националния отбор не могат да бъдат разглеждани отделно от ситуацията в клубовете. "Националният отбор е проекция на клубовете, ние селектираме само най-добрите играчи. Във футболния съюз гледаме да балансираме нещата, в клубовете и за националния отбор. Ние се опитваме да спрем възпалението", заяви президентът на БФС.

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