"Основната вина е моя": Веласкес защити Вуцов след кошмарната грешка срещу НЕК

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес застана категорично зад Светослав Вуцов след равенството 1:1 срещу НЕК Ниймеген във втория кръг от основната фаза на Лига Европа. Испанският специалист отказа да обвинява вратаря за грубата грешка, довела до изравнителното попадение на Тярон Чери, и дори пое отговорността върху себе си. Наставникът подчерта, че е изключително горд от представянето на футболистите си и от подкрепата на привържениците в Нидерландия.

Веласкес защити Вуцов: "Ние сме едно цяло семейство"

В 64-ата минута Светослав Вуцов сбърка при изнасянето на топката и подаде директно на Тярон Чери, който реализира на празна врата за 1:1. След срещата Веласкес обаче отказа да посочи стража като виновник за изпуснатата победа.

"И в първия мач се представихме много добре, и сега също. Не харесвам тези твърдения, че някой е направил огромна и непростима грешка. Ние сме едно цяло семейство, един отбор. Това е важното. Не персонализираме вината на някого - на защитник, на вратар или на друг. Гледаме цялостно нашата група. Всеки може да направи грешка, но основната вина бих казал, че е моя", заяви испанецът.

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"Това е версията на Левски, която искаме да виждаме"

Веласкес похвали футболистите си за играта срещу нидерландския съперник, както и привържениците, които подкрепяха отбора от трибуните. "Аз съм изключително горд с моите играчи и с нашите фенове, които бяха страхотни. Аз обичам да виждам тази емоция и тази синергия между феновете и отбора. Мисля, че играхме много добре. Първите минути имахме малко повече респект, някои позиционирания не ни се получаваха, но след това отборът вдигна нивото си. За мен Левски днес направи доста добро представяне", коментира наставникът.

Въпреки пропуснатата възможност за победа Веласкес прие равенството като закономерен резултат и изтъкна развитието на тима. "Да, равенство, може би закономерен резултат. Имаше различни етапи в този мач. Опитахме да спечелим, най-важно е да анализираме това, че се изправяме срещу много силни отбори. И сме много щастливи, че този отбор напредва и се развива - както на терена, така и извън него. Доволни сме от нашето представяне, това е версията, която искаме да виждаме."

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