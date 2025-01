По желание на треньора: Лудогорец „развързва кесията“ за украински национал

Лудогорец проявява сериозен интерес към млад и обещаващ украински национал. Става дума за 20-годишния десен защитник на Ворскла Полтава – Иля Крупский. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите лично треньорът на „орлите“ Игор Йовичевич настоява за привличането на талантливия младок. Хърватинът познава отлично качествата на крайния бранител от престоя си в украинския гранд Шахтьор Донецк.

Иля Крупский има договор с Ворскла Полтава до 31 декември 2026 година. Според авторитетния сайт „Transfermarkt” цената на десния бек е 1 милион евро. Въпреки това е много малко вероятно украинския клуб да се съгласи да се раздели с него за въпросната сума. Очаква се шефовете на настоящия му отбор да поискат поне два пъти повече пари, за да го продадат в друг клуб. За момента все още не е ясно дали от Лудогорец ще решат да стартират офанзива за Крупский още тази зима, или ще изчакат лятото. Наскоро се заговори за интерес на американския Ню Инглънд Революшън към бранителя.

