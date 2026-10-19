Поредно уволнение за бивш треньор на ЦСКА

Неуспехите на клубно ниво за един от бившите треньори на ЦСКА продължават. Става въпрос за Нестор Ел Маестро, който има два периода начело на "Армията". За последно той води столичния тим през 2024 година, когато бе уволнен след серия от слаби резултати. След това сърбинът с британски паспорт прекара една година в унгарския Дебрецен, преди да бъде уволнен и да се отправи към Кипър.

Ново разочарование за Нестор Ел Маестро

Ел Маестро пое местния Анортозис Фамагуста, но само няколко месеца по-късно той отново е уволнен. Новината бе обявена на официалните страници на клуба. Сръбският специалист прекара само три месеца начело на тима. Анортозис не стартира по най-добрия начин под негово ръководство, като в момента се намира в зоната на изпадащите. По тази причина шефовете на клуба не се забавиха и предприеха треньорска рокада. От изявлението става ясно, че именно слабото представяне е основната причина за раздялата на двете страни.

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"Анортозис Фамагуста обявява прекратяването на сътрудничеството си с треньора Нестор Ел Маестро и неговите помощници от техническия щаб. Решението беше взето след цялостна оценка на представянето на отбора, който въпреки трудните условия, не отговори на очакванията. Благодарим на Нестор Ел Маестро и неговите колеги и им желаем успех в професионалната им кариера", написаха от клуба в официалните си профили.

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