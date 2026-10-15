Шефовете на ЦСКА скочиха за дузпа срещу Монако, Вангелов с важна новина за стадиона

Ръководството на ЦСКА остана доволно от представянето на отбора при загубата с 1:2 от Монако в Лигата на конференциите, но не скри разочарованието си от крайния резултат и съдийството. Изпълнителният директор Вангел Вангелов и спортният директор Валентин Илиев бяха категорични, че "червените" са заслужавали поне равенство срещу лидера във френската Лига 1. Двамата коментираха и спорната ситуация с претенции за дузпа, а Вангелов разкри кога може да има яснота за първия мач на новия стадион.

Валентин Илиев: "Дузпата срещу Сенси бе на 100%"

Спортният директор на ЦСКА похвали футболистите и треньорския щаб за показаното срещу класния съперник. Според него отборът не само е бил равностоен на Монако, но в определени периоди е доминирал на терена.

"Това трябва да е поведението на ЦСКА. Изиграхме изключително силен двубой. Имахме положения да вкараме, но не успяхме да отбележим повече от един гол. Мога само да похваля треньорския щаб и футболистите и мисля, че и реакцията на публиката е показателна за представянето", заяви Илиев.

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Той беше категоричен и в оценката си за ситуацията в наказателното поле на французите. "За мен лично дузпата срещу Сенси бе на 100%. Дори и в мачове, в които не играем както ни се иска може да се извлече нещо позитивно. Днес те бяха немалко, но има и неща, които щабът ще анализира. Силно с надявам да има феърплей за всички отбори и по-добрите да побеждават", допълни спортният директор.

Вангел Вангелов: Първият мач на новия стадион ще бъде много скоро

Изпълнителният директор също смята, че ЦСКА е заслужавал повече от срещата. "Реалният резултат беше поне равен. Борихме се страшно много. Отгоре ми се видя, че има дузпа, но все пак трябва да я видя на повторение, за да мога да кажа", коментира Вангелов.

Той отправи и положително послание към футболистите, като изрази увереност, че тимът има още по-голям потенциал. "Поздравявам момчетата и продължаваме напред. Мисля, че отборът има по-голям капацитет и в такива мачове ще израства. Очаквам да се представяме все по-добре с всеки изминал мач", добави той.

Вангелов съобщи и новини около дългоочакваното завръщане на "армейците" на техния стадион. "Знаете, подписахме договор за стадиона. Тази седмица ще има няколко важни теста, след което ще има яснота кога ще играем първия си мач. Ще бъде много скоро", разкри изпълнителният директор на ЦСКА.

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