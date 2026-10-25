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Скръбна вест! Отиде си бивш треньор в националния отбор на България само на 48 години

25 октомври 2026, 19:07 часа 1462 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Скръбна вест! Отиде си бивш треньор в националния отбор на България само на 48 години

Тъжна вест разтърси футболния свят. Бившият треньор на вратарите в националния отбор на България - Дарко Божович, е починал на 48-годишна възраст. Той е загубил битката си с коварно заболяване. Черногорецът е познат у нас с престоя си в щаба на Младен Кръстаич, докато сръбският специалист бе начело на "лъвовете". Това бе в педиода между юли 2022 година и октомври 2023 година.

Отиде си Дарко Божович

В родината си и в Сърбия той е познат от времето си като активен футболист. Дарко Божович е роден на 9 август 1978 година в Подгорица. През кариерата си той е пазил под рамката на редица клубове в Сърбия, сред които Телеоптик, Бежания, Партизан, Слобода Ужице и Вождовац. Между 2007 и 2010 година печели три последователни шампионски титли и две Купи на Сърбия с екипа на Партизан. Божович има и два мача за националния отбор на Черна гора, записани през 2007 година.

Един от най-запомнящите се моменти в кариерата му идва през октомври 2006 година, когато спасява дузпа, а след това отбелязва гол за равенството 1:1 с Вождовац. След като слага край на кариерата си, той се отдава на треньорството. Освен с работата си като помощник на Кръстаич в националния отбор на България, той е бил още в Телеоптик и Железничар Панчево.

Поклон пред паметта му!

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Национален отбор по футбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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