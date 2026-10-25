Скръбна вест! Отиде си бивш треньор в националния отбор на България само на 48 години

Тъжна вест разтърси футболния свят. Бившият треньор на вратарите в националния отбор на България - Дарко Божович, е починал на 48-годишна възраст. Той е загубил битката си с коварно заболяване. Черногорецът е познат у нас с престоя си в щаба на Младен Кръстаич, докато сръбският специалист бе начело на "лъвовете". Това бе в педиода между юли 2022 година и октомври 2023 година.
Отиде си Дарко Божович
В родината си и в Сърбия той е познат от времето си като активен футболист. Дарко Божович е роден на 9 август 1978 година в Подгорица. През кариерата си той е пазил под рамката на редица клубове в Сърбия, сред които Телеоптик, Бежания, Партизан, Слобода Ужице и Вождовац. Между 2007 и 2010 година печели три последователни шампионски титли и две Купи на Сърбия с екипа на Партизан. Божович има и два мача за националния отбор на Черна гора, записани през 2007 година.
Fudbalski klub Partizan sa tugom se oprašta od svog nekadašnjeg golmana Darka Božovića. Napustio nas je u 48. godini života nakon duge i teške bolesti. FK Partizan ovom prilikom želi da izjavi saučešće porodici i prijateljima. Za naš klub branio je između 2007. i 2010. godine, osvojivši tri titule prvaka Srbije i dva Kupa sa crno-belima. Takođe, odigrao je dva meča za reprezentaciju Crne Gore. Darko, počivaj u miru!— FK Partizan (@FKPartizanBG) October 25, 2026
Един от най-запомнящите се моменти в кариерата му идва през октомври 2006 година, когато спасява дузпа, а след това отбелязва гол за равенството 1:1 с Вождовац. След като слага край на кариерата си, той се отдава на треньорството. Освен с работата си като помощник на Кръстаич в националния отбор на България, той е бил още в Телеоптик и Железничар Панчево.
Поклон пред паметта му!