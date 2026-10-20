Скръбна вест: Почина легенда на емблематичен български клуб

Легендата на Пирин Благоевград Методи Стоянов-Мечо е починал на 77-годишна възраст. Стоянов е роден през 1949 г. година в село Левуново, Благоевградска област. През цялата си кариера - в продължение на 16 години, носи екипа на "орлетата". За този период, на поста акатуващ полузащитник и с номер 10 на гърба си, той има над 200 мача в "А" група. След края на състезателната си кариера работи като треньор, в това число и дълги години в школата на любимия си отбор Пирин Благоевград.

"Селянчето от Левуново ще пази Марадона"

Семейната футболна следа продължава неговият внук, който също се казва Методи и вече е част от първия отбор. "Мечо стига и до националния отбор. На 24 април 1979 г., на стадиона на "Ривър Плейт" в Буенос Айрес, селекционерът Данко Роев му възлага да пази 19-годишния Диего Марадона. Пред над 80 000 зрители Марадона не вкарва гол. "Селянчето от Левуново ще пази Марадона", разказва години по-късно самият Мечо. След края на кариерата си остава във футбола като треньор в детско-юношеската школа на Пирин и дава път на нови таланти.

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"Тези разкази се предават от поколение на поколение"

Много деца от 80-те и 90-те години израснахме с разказите за "тупалката" на Мечо - за силния му удар, уменията и незабравимите моменти на терена. Тези разкази се предават от поколение на поколение и превърнаха името му в част от футболната памет на Благоевград. Изказвам искрени съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред светлата му памет!", написа кметът на града Методи Байкушев в социалните мрежи.

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