Сметката зад стадион "Българска армия": Колко струва мечтата на ЦСКА?

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

За феновете на ЦСКА стадион „Българска армия“ е много повече от просто футболен стадион. Това е място, свързано с историята на клуба, големите му победи и поколения привърженици. Реконструкцията на стадиона започна с амбициозна прогноза, премина през забавяния и строителни дейности и вече има дата за дългоочакваното завръщане на “червените” в техния дом. Всичко това обаче неимоверно поражда въпроса: какви са стъпките преди изграждането на един от най-мащабните футболни инфраструктурни проекти у нас?

Мечтата за нов стадион започва още през 2005 г.

Първият план за модернизация е представен още през април 2005г. Той е включвал стадион "Българска армия", спортната база в Панчарево и комплекс "Червено знаме". Идеята е предвиждала пълното разрушаване на съществуващия стадион и изграждането на ново съоръжение с капацитет от 45 000 зрители. Обявената тогава стойност е 100 милиона лева, а срокът за изпълнение е четири години. Проектът обаче е обвързан с прехвърлянето на спортните бази към футболния клуб и не стига до реализация.

Няколко години по-късно се появява нова концепция. В края на 2009 г. отново се говори за стадион на стойност около 100 милиона лева, този път с приблизително 30 000 покрити седящи места, спортни зали, възстановителен център, хотелска част, магазини и ресторанти. Основното финансиране се очаква да бъде осигурено чрез банки и спонсори. През юни 2010 г. ЦСКА представя и проект на британското студио KSS Design Studio. Той предвижда стадион с 30 000 места, подземни паркинги и допълнителни търговски и спортни пространства.

От план до строителната площадка

През април 2023 г. окончателният проект за реконструкция беше представен от ЦСКА и Министерството на спорта, а очакванията бяха строителството да започне през есента на същата година. Според тогавашните планове новият стадион трябваше да разполага с около 18 000 места и да отговаря на съвременните изисквания за провеждане на футболни срещи на УЕФА. Обявената финансова рамка от 80–90 млн. лева трябваше да покрие мащабната реконструкция, а от клуба увериха, че финансирането е осигурено.

Още тогава обаче имаше и едно важно предупреждение. Промените в цените на строителните материали и услугите можеха да окажат влияние върху бюджета. През февруари 2023 г. тогавашният изпълнителен директор на ЦСКА Филип Филипов коментира, че първоначалната прогноза може да бъде надхвърлена заради инфлацията. Така още преди същинското строителство стана ясно, че посочените милиони са ориентир, а не гарантиран таван на разходите.

Следващата ключова стъпка дойде през септември 2024 г., когато дружеството "Спортни имоти Българска армия" подписа договор с "Главболгарстрой" за изпълнението на основната част от строежа. Обявеният срок за изграждането на строителните елементи бе 12 месеца, а за напълно завършеното съоръжение и обновената околна среда се говореше за период от приблизително 18 месеца. Реконструкцията включваше четирите сектора на стадиона, трибуните, обслужващите пространства и благоустрояването около съоръжението. По данни на самия изпълнител проектът предвиждаше и приобщаване на близо 40 декара към парка "Борисова градина".

Финалът на дългото чакане

През октомври 2026 г. проектът навлезе в решаващ етап. На 14 октомври Министерството на младежта и спорта обяви постигнато споразумение с ЦСКА и клубът официално встъпи във владение на стадиона. Дни по-късно беше потвърдено и че обновеното съоръжение трябва да приеме първия си официален мач на 31 октомври, когато ЦСКА ще посрещне Славия.

Автор: Жанина Колева

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