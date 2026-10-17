Спорт по ТВ днес - 17 октомври

По традиция в първия ден от уикенда телевизионната програма е пълна със спортни събития. Двубоите за Купата на България се редят един след друг, а футболът се вихри и на световната сцена. Днес можемда наблюдаваме и двубои за волейболната Суперкупа на България. "Мастърс"-а в Шанхай е в решаващите си фази, а спортната програма ни предлага още волейбол, баскетбол, моторни спортове, колоездене и други.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

11:30 Тенис: "Мастърс" Шанхай, Макс спорт 1

12:00 Футбол: Купа на България, Вихрен Сандански - Локомотив София, Диема спорт

12:25 Колоездене: Световен шампионат в Шанхай, Евроспорт 2

14:00 Колоездене: Жени, Обиколка на Нидерландия, Евроспорт 1

14:00 Тенис: "Мастърс" Шанхай, Макс спорт 1

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, Волфсбург, Хайдебхайм, Диема спорт 3

14:30 Футбол: Висша лига, Евертън - Челси, Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, Уотфорд - Чарлтън, Нова спорт

15:00 Футбол: Ла Лига, Еспаньол - Атлетико Мадрид, Макс спорт 4

15:00 Футбол: Купа на България, Марек дупница - Черно море, Диема спорт

15:00 Падъл: Премиер тур в Милано, Ринг

15:50 Волейбол: Турон лига, Закса - Богданка, Макс спорт 2

16:00 Футбол: Серия А, Венеция - Наполи, Макс спорт 3

16:00 Колоездене: Мъже, Обиколка на Нидерландия, Евроспорт 1

16:15 Волейбол: Суперкупа на България, Левски - Локомотив Авия, Max One

16:30 Футбол: Бундеслига, Унион Берлин - Борусия Дортмунд, Диема спорт 3

17:00 Футбол: Висша лига, Брентфорд - Ливърпул, Диема спорт 2

17:00 Футбол: Висша лига, Манчестър Сити - Ипсуич, Нова спорт

17:15 Футбол: Ла Лига, Виляреал - Елче, Мак спорт 4

18:00 Футбол: Купа на България, Берое - Лудогорец, Диема спорт

18:50 Автомобилизъм: GT World Challenge Europa в Португалия, БНТ 3

19:00 Волейбол: Серия А1, Верона - Лубе Чивитанова, Макс спорт 2

19:00 Падъл: Премиер тур в Милано, Ринг

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Манреса - Уникаха, Нова спорт

19:00 Футбол: Серия А, Болоня - Интер, Мак спорт 3

19:15 Волейбол: Суперкупа на България, Нефтохимих - ЦСКА, Max One

19:30 Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - РБ Лайпциг, Диема спорт 3

19:30 Футбол: Висша лига, Нюкасъл - Астън Вила, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Ла Лига, Реал Бетис - Барселона, Макс спорт 4

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, Хановер - Санкт Паули, Нова спорт

21:30 ММА: Cage Warriors 211 в Рим, Макс спорт 1

21:45 Футбол: Серия А, Рома - Геноа, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Троа - Ланс, Диема спорт 2

21:45 Футбол: Лига 1, Лил - Брест, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Валенсия - Атлетик Билбао, Макс спорт 4

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Бургос - Обрадойро, Диема спорт