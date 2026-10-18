Спорт по ТВ днес - 18 октомври

Дори в неделния ден, телевизионната програма няма как да ни остави без спорт. А в случая разнооберазието е изобилно. Днес за Купата на България играят Левски, ЦСКА и Ботев Пловдив. Футбол ще има и на световната сцена, а във волейбола ще наблюдаваме финала за Суперкупата. А програмата ни е приготвила още баскетбол, моторни спортове, колоездене, гимнастика, американски футбол и снукър.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

12:00 Естетическа гимнастика: Европейско първенство в Самоков, БНТ 3

12:00 Футбол: Купа на България, Черноморец Бургас - Ботев Пловдив, Диема спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Сараоса - Леида, Нова спорт

13:00 Футбол: Серия А, Удинезе - Лече, Макс спорт 3

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, Реал Мадрид - Билбао, Диема спорт 2

14:00 Колоездене: Жени, Обиколка на Нидерландия, Евроспорт 1

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, Динамо дрезден - Магдебург, Диема спорт 3

15:00 Футбол: Ла Лига, Осасуна - Расинг Сантандер, Макс спорт 4

15:00 Футбол: Купа на България, Несебър - ЦСКА, Диема спорт

16:00 Колоездене: Мъже, Обиколка на Нидерландия, Евроспорт 1

16:00 Волейбол: Таурон Лига, Закса - Богданка, Макс спорт 2

16:00 Футбол: Серия А, Фиорентина - Комо, Макс спорт 3

16:00 Футбол: Висша лига, Борнемут - Съндерланд, Нова спорт

16:00 Футбол: Висша лига, Лийдс - Манчестър Юнайтед, Диема спорт 2

16:30 Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Фрайбург, Диема спорт 3

17:00 Колоездене: Венето Класик, Евроспорт 1

17:15 Футбол: Ла Лига, Селта Виго - Депортиво Алавес

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Валенсия - Мурсия, Нова спорт

18:00 Футбол: Купа на България, Спартак Плевен - Левски, Диема спорт

18:30 Футбол: Висша лига, Нотингам Форест - Арсенал, Диема спорт 2

19:00 Футбол: Серия А, Милан - Аталанта, Макс спорт 3

19:15 Волейбол: Суперкупа на България, Левски - Нефтохимик, Max One

19:30 Футбол: Ла Лига, Малага - Реал Сосиедад, Макс спорт 4

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, Ховентут - Барселона

20:00 Американски футбол: НФЛ, Кливланд Браунс - Балтимор Рейвънс, Макс спорт 2

21:00 Снукър: Северна Ирландия Оупън, Евроспорт 1

21:00 Футбол: Суперлига на Гърция, ПАОК - Ираклис, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, Ювентус - Лацио, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Лион - Ница, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Реал Мадрид - Севиля, Макс спорт 4

23:20 Американски футбол: НФЛ, Канзас Сити Чийфс - Лос Анджелис Чарджърс, Маск спорт 2