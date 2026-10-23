Спорт по ТВ днес - 23 октомври

Дори в петъчния ден спортната програма не ни оставя време да скучаем. Днес ще можем да се насладим както на български футбол, така и на световен. Тенис турнирът от сериите ATP 250 в Алмати, Лион и Брюксел набира скорост. Формула 1 наближава заклчителните си състезания, а Гран при на САЩ вече е тук. А телевизионната програма ни е подготвила още баскетбол, волейбол, голф и снукър.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес

9:00 Голф: Genesis Championship, Макс спорт 1

9:30 Тенис: ATP 250 Алмати, Макс спорт 2

15:00 Снукър: Северна Иралндия Оупън, Евроспорт 1

15:00 Тенис: ATP 250 Брюксел, Маск спорт 1

15:00 Тенис: ATP 250 Лион, Макс спорт 2

16:00 Футбол: Втора лига, Вихрен Сандански - Марек Дупница, Диема спорт

18:30 Футбол: Сауди Про Лига, Ал Файсали - Ал Насър, Макс спорт 3

19:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив, Диема спорт

19:00 Фигурно пързаляне: Гран при на Франция, Евроспорт 2

19:15 Волейбол: Локомотив Авиа - Монтана, Max One

19:30 Футбол: Втора Бундеслига< Бохул - Волфсбург

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Дармщад - Санкт Паули, Нова спорт

19:30 Тенис: ATP 250 Брюксел, Макс спорт 1

20:20 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, Евроспорт 2

20:30 Формула 1: Гран при на САЩ, Първа тренировка, Диема спорт 3

21:00 Снукър: Северна Иралндия Оупън, Евроспорт 1

21:15 Баскетбол: Евролига, Олимпиакос - Фенербахче, Макс спорт 2

21:30 Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах, Нова спорт

21:45 Футбол: Серия А. Торино - Монца, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Брест - Ница, Диема спорт 3

22:00 Футбол: Ла Лига, Депортиво Алавес - Малага, Макс спорт 4

22:00 Футбол: Висша лига, Ипсуич - Нотингам Форест, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, Болтън - Мидълсбро, Диема спорт

23:55 Формула 1: Гран при на САЩ, Втора тренировка, Диема спорт 3