Спорт по ТВ днес - 23 октомври

Дори в петъчния ден спортната програма не ни оставя време да скучаем. Днес ще можем да се насладим както на български футбол, така и на световен. Тенис турнирът от сериите ATP 250 в Алмати, Лион и Брюксел набира скорост. Формула 1 наближава заклчителните си състезания, а Гран при на САЩ вече е тук. А телевизионната програма ни е подготвила още баскетбол, волейбол, голф и снукър.
Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес
9:00 Голф: Genesis Championship, Макс спорт 1
9:30 Тенис: ATP 250 Алмати, Макс спорт 2
15:00 Снукър: Северна Иралндия Оупън, Евроспорт 1
15:00 Тенис: ATP 250 Брюксел, Маск спорт 1
15:00 Тенис: ATP 250 Лион, Макс спорт 2
16:00 Футбол: Втора лига, Вихрен Сандански - Марек Дупница, Диема спорт
18:30 Футбол: Сауди Про Лига, Ал Файсали - Ал Насър, Макс спорт 3
19:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив, Диема спорт
19:00 Фигурно пързаляне: Гран при на Франция, Евроспорт 2
19:15 Волейбол: Локомотив Авиа - Монтана, Max One
19:30 Футбол: Втора Бундеслига< Бохул - Волфсбург
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Дармщад - Санкт Паули, Нова спорт
19:30 Тенис: ATP 250 Брюксел, Макс спорт 1
20:20 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, Евроспорт 2
20:30 Формула 1: Гран при на САЩ, Първа тренировка, Диема спорт 3
21:00 Снукър: Северна Иралндия Оупън, Евроспорт 1
21:15 Баскетбол: Евролига, Олимпиакос - Фенербахче, Макс спорт 2
21:30 Футбол: Бундеслига, Щутгарт - Борусия Мьонхенгладбах, Нова спорт
21:45 Футбол: Серия А. Торино - Монца, Макс спорт 3
21:45 Футбол: Лига 1, Брест - Ница, Диема спорт 3
22:00 Футбол: Ла Лига, Депортиво Алавес - Малага, Макс спорт 4
22:00 Футбол: Висша лига, Ипсуич - Нотингам Форест, Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, Болтън - Мидълсбро, Диема спорт
23:55 Формула 1: Гран при на САЩ, Втора тренировка, Диема спорт 3