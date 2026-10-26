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Спорт по ТВ днес - 26 октомври

26 октомври 2026, 9:31 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: JESHOOTS.com / Pexels
Спорт по ТВ днес - 26 октомври

Въпреки че сме едва в началото на новата седмица, спортът няма как да спре дори за ден. Освен традиционното изобилие от футбол, днес ще можемд а наблюдаваме много тенис. А в борбата ще бъде дадено началото на Световното първенство в Казахстан. Във футболния свят предстои голямо родно дерби между ЦСКА и Лудогорец, а по света ще можем да наблюдаваме срещи от Англия, Испания, Франция и Азия. Тази вече ще се проведе и церемонията по връчване на "Златната топка". 

Ето какво от света на спорта ще можем да гледаме по телевизията днес

15:00 Борба: Световно първенство в Казахстан, БНТ 3

15:45 Футбол: Шампионска лига на Азия, Нефти Фергана - Ал Итихад, Нова спорт

16:30 Тенис: Виена Оупън, Макс спорт 1

16:30 Тенис: Базел Оупън, Макс спорт 3

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17:00 Футбол: Първа лига, Локомотив Пловдив - Славия, Диема спорт

18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия, Ал Ахли - Ал Гарафа, Нова спорт

19:30 Футбол: Първа лига, ЦСКА - Лудогорец, Диема спорт

20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия, Ал Насър - Ал Васъл, Диема спорт 3

20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия, Ал Кадисия - Ал Сад, Нова спорт

21:00 Церемония по връчване на "Златната топка", bTV Action

21:30 Футбол: Лига 1, ПСЖ - Лион, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Лига 2, Уолсол - Салфорд Сити, Диема спорт

22:00 Футбол: Ла Лига, Севиля - Осасуна, Макс спорт 4

23:00 Тенис: Виена Оупън, Макс спорт 1

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борба ATP Базел Лига 1 Лига 2 Ла лига Първа лига ATP Виена Шампионска лига на Азия Световно първенство по борба
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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