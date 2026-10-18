Съперник на ЦСКА: "Харесвам Зварц, по-добър е от Годой, прилича ми на..."

След много силния мач, който ЦСКА изигра в Лигата на конференциите при домакинството си на Монако, сега "червените" се завръщат на родната сцена. В мач от 1/16-финалите за Купата на България, те ще се изправят срещу Несебър. Срещата ще се състои днес, на 18 октомври, от 16:00 ч. Капитанът на Несебър Пламен Димов даде интервю за колегите от "Тема спорт". Той заяви, че ЦСКА има много добри футболисти, като един от фаворитите му е Жоел Зварц.

Пламен Димов: "За мен Цварц е по-добър нападател от Годой"

Ето какво каза Пламен Димов: "Няма какво да се заблуждаваме, ЦСКА има много добри футболисти и шансовете ни са минимални, но това е възможност за младите момчета в отбора да се покажат. Ще ни бъде много трудно. За мен Цварц е по-добър нападател от Годой. Харесвам такива тарани. Нидерландецът има класа, докато аржентинецът е раздвижен, но по-трудно влиза в комбинации. Цварц ми напомня на Кешерю. Има я школовката и притежава много силен ляв крак. Добре гардира, а и за тази физика, която има, е доста техничен".

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ЦСКА е непобеден в България

От началото на сезона ЦСКА е непобеден на българската сцена. "Червените" са на второ място в Първа лига, като имат актив от 27 точки, които спечелиха в 11 мача - 8 победи и 3 равенства. А за Суперкупата на България те надвиха Левски с 4:2. Гостуването на Несебър ще бъде първи мач в Купата на България за възпитаниците на Маркус Гиздол през този сезон. Именно ЦСКА е актуалният носител на трофея.

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