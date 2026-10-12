Тодор Неделев се обърна към покойния Илиян Филипов: "Ще изпълним завета ти, помня всичко"

Със завръщането на клубния футбол Ботев Пловдив записа важна победа над Славия с 1:0 в домакиинството си от 11-ия кръг на Първа лига. Стадион "Христо Ботев" бе пълен за пръв път от много години насам, като феновете се бяха събрали не само за срещата. Заедно с играчите и всички, свързани с "канарчетата", те изпратиха покойния Илиян Филипов - бившия собственик на клуба. След срещата, капитанът на Ботев Тодор Неделев написа послание към Филипов.

Тодор Неделев: "Заслужаваш любовта и признателността"

Ето какво се казва в обръщението на Неделев: "Тази вечер ще остане завинаги в сърцето ми. Изпълнихме мечтата ти, да видиш този стадион пълен, но не трябваше поводът да бъде такъв… Заслужаваш любовта и признателността на хората за всичко, което направи. Помня всичко, което си ми казал и всичко, за което се борехме. Ще изпълним завета ти и няма да позволим на никой да вреди на нашия клуб!

Още: Ботев Пловдив благодари на феновете: "Сбъднахте голямата мечта на Илиян Филипов"

"Благодарим на нашата велика публика"

За теб, за нас, за всички, които обичат Ботев Пловдив! Благодарим на нашата велика публика за емоцията! Ботев е бил, ще бъде и ще пребъде!" След победата над Славия Ботев Пловдив е на пето място в Първа лига. "Канарчетата" имат актив от 19 точки, които спечелиха след 6 победи, 1 равенство и 4 загуби. Следващата среща за Ботев е гостуване на Черноморец Бургас на 18 октомври от 12:00 ч. Срещата е от 1/16-финалите за Купата на България.

Още: Треньорът на Ботев Пловдив: Сбъднахме мечтата на г-н Филипов, това беше най-трудният мач в кариерата ми