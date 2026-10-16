"Трябваше просто да спечелим": Капитанът на НЕК се подигра с грешката на Вуцов, но остана разочарован

Капитанът на НЕК Ниймеген Тярон Чери остана разочарован, че нидерландският тим не успя да победи Левски в двубоя от основната фаза на Лига Европа. 38-годишният нападател, който е национал на Суринам, смята, че е имал достатъчно възможности да се превърне в големия герой за своя отбор. Той все пак призна, че е доволен от отбелязаното попадение, макар да не пропусна да се пошегува с грешката на вратаря Светослав Вуцов.

Тярон Чери призна, че НЕК е изпитал затруднения след изненадващия гол на Левски

„След първото овладяване на топката бях в добра позиция, така че не ми трябваше много време. Забавих се, защото помислих, че имам играч на гърба си, а това не беше така. Просто трябваше да стрелям бързо в левия далечен ъгъл и щеше да стане“, обясни Чери, цитиран от нидерландския сайт forzanec.nl.

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„Винаги първо поглеждам към себе си. Просто трябваше да отбележа хеттрик. Ако бях вкарал първия гол в третата минута, мачът щеше да се развие съвсем по друг начин. Понякога пропускаш шансове, но в крайна сметка съм доволен от гола си“, заяви нападателят.

Изравнителното попадение на НЕК дойде след неточност на вратаря на Левски Светослав Вуцов, който подаде топката на съперника. Чери се възползва от ситуацията и помогна на домакините да се върнат в двубоя.

„Това беше хубав гол, хаха. Вратарят подаде добър пас“, пошегува се капитанът на нидерландския тим, коментирайки грешката на Вуцов.„Започнахме добре, но те вкараха изненадващо. След това ни беше малко трудно. Можем да сме доволни от първите двадесет минути и от второто полувреме. Там отново видях НЕК от миналия сезон“, анализира той.

„Отново се вижда тази интензивност и енергия. Това се забеляза донякъде още срещу Го Ахед Ийгълс, но напълно се прояви отново срещу Аякс. Днес през второто полувреме показахме, че мястото ни е на това ниво. Само че днес просто трябваше да спечелим“, завърши капитанът на НЕК Ниймеген.

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