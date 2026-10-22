ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 22 октомври 2026

Днешният ден ще предложи на феновете на спорта богата програма с интересни футболни сблъсъци, българско участие и интригуващи срещи в баскетбола и волейбола. Вниманието на родните привърженици ще бъде насочено към ЦСКА, който гостува на Нордселанд, както и към Левски, който излиза срещу Виктория Пилзен. Програмата включва още тенис, снукър, голф и моторни спортове.

Спортна програма на 22 октомври, четвъртък:

06.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

09.30 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 2

13.30 Тенис, турнир в Брюксел МАХ Спорт 1

15.00 Тенис, турнир в Лион МАХ Спорт 4

15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, трети кръг Евроспорт 1

17.30 Кайрат – Панатинайкос МАХ Спорт 3

18.45 Волейбол, Дея – Нефтохимик МАХ One

19.45 Нордселанд – ЦСКА Би Ти Ви Екшън

19.45 Цървена звезда - Копенхаген МАХ Спорт 2

19.45 Ювентус – Рен МАХ Спорт 4

19.45 Лех – Съндърланд Ринг

20.00 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2

21.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, трети кръг Евроспорт 1

21.05 Баскетбол, Анадолу Ефес – Бешикташ МАХ Спорт 1

21.45 Баскетбол, Партизан .- Цървена звезда МАХ Спорт 2

22.00 Виктория – Левски МАХ Спорт 3

22.00 Бешикташ – Кристъл Палас МАХ Спорт 4

22.00 Борнемут – Милан Би Ти Ви Екшън

22.00 Аякс – Аталанта Ринг

02.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Австралия МАХ Спорт 2

03.30 Фламенго – Естудиантес МАХ Спорт 4