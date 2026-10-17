Тъжна вест разтърси българския футбол! Почина официалният треньор на ЦСКА 1948

Тъжна вест разтърси българския футбол. Родният вицешампион ЦСКА 1948 обяви, че старши треньорът на отбора Юрий Васев е починал на 64-годишна възраст. Тъжната новина бе съобщена в официалните профили на "червените" в социалните мрежи. Родният специалист се бореше с коварна болест и днес, 17 октомври, стана ясно, че е загубил битката. През последните години Васев се водеше официалният старши треньор на ЦСКА 1948, тъй като притежаваше необходимия лиценз, но отборът бе воден от различни наставници.

ЦСКА 1948 обяви тъжната вест

"С дълбока скръб съобщаваме, че след дълго и тежко боледуване ни напусна Юрий Васев, старши треньор на ЦСКА. Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора. Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му в този тежък момент. Поклон пред паметта му!", написаха от ЦСКА 1948.

Юрий Васев е познат по родните терени още от времето си като футболист. През активната си кариера той е играл за отборите на Миньор Перник, Академи София, Струмска слава, Спартак Плевен, Миньор Бобов дол и Металург. След това той се отдава на треньорската професия и е наставник на Марек, ЦСКА 1948, юношеския състав на Лудогорец, Септември Симитли, Македонска слава , както и на бившите си клубове Миньор Перник и Миньор Бобов дол.

Поклон пред паметта му!