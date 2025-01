В Разград е имало най-малко фенове: Лудогорец е на дъното на класация в Лига Европа

Двубоят между Лудогорец и Мидтиланд е бил най-слабо посетеният мач от седмия кръг на основната фаза на Лига Европа. Макар че срещата беше с ключово значение за бъдещето на "орлите" в клубните турнири на Стария континент, неособено голяма част от феновете им бяха на "Хювефарма Арена". Точният брой зрители на загубата на родния хегемон, която доведе и до отпадане от надпреварата, е 3847 души.

Вторият сблъсък с най-малък зрителски интерес е между норвежкия Будьо/Глимт и израелския Макаби Тел Авив – 3989 души, а на трета позиция е Елфсборг - Ница, но с над 7500 души. Най-много привърженици в този кръг от Лига Европа е имало на "Олд Трафорд" в двубоя между Манчестър Юнайтед и Рейнджърс, където "червените дяволи" се измъкнаха от резил в добавеното време.

Британското дерби е следвано от мача Айнтрахт Франкфурт - Ференцварош с 55 500 души по трибуните. Данните разкрива акаунтът в социалната мрежа X Football Meets Data. В профила обръщат специално внимание на факта, че срещата между латвийския РФС и Аякс, която се състоя в мразовита януарска вечер и стартира в 22:00 местно време, а домакините на практика не се борят за нищо, е събрала далеч повече зрители от Лудогорец - Мидтиланд, Будьо Глимт - Макаби Тел Авив, Елфсборг - Ница и Роял - Унион.

ОЩЕ: Йовичевич след отпадането от Европа: Ако бяхме изравнили, щяхме и да обърнем

With virtually nothing to play for, on a cold January night, with a kick-off at 10:00 pm local time, RFS 🇱🇻 attracted more people to the stadium than:



🇧🇪 Union SG

🇸🇪 Elfsborg

🇳🇴 Bodø/Glimt

🇧🇬 Ludogorets



who were all fighting for something.



Massive respect to RFS fans. pic.twitter.com/EdoUPTOFnH