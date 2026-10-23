Валери Божинов разкри за нов директор в Левски: Иска Галактико на "Герена"

Левски взе първа победа в Лига Европа, след като надви с 2:1 Виктория Пилзен при гостуването си в Чехия. Така "сините" са на 17-о място във временното класиране с 4 точки след загуба, равен и победа в първите си три мача. Това е началото на нова ера в Левски, който от скоро има и ново ръководтво. А бившият футболист на "сините" Валери Божинов разкри и името на новия маркетинг директор на клуба - Филаделфо Апаро.

Валери Божинов: "Да направим Левски галатико"

Ето какво каза Валери Божинов: "Неговата статистика и биография, това, което е направил, е история само по себе си. Постигнал го е с много работа, много труд, има много успехи. С всичко, с което се е захванал, е превръщал във величие. Очаквам да превърне Левски в галактика. Реал Мадрид си е Реал Мадрид, но да направим Левски галатико. Клаудио, Еду Гаспар, господин Бостанджиев и естествено треньорът, който е от фигурите в тази пирамида.

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"Тези хора са сериозни"

Имах възможността да говоря с него, изключително обран човек като господин Веласкес. Тези хора са сериозни, искат да превърнат Левски в клуб като Реал Мадрид - Галактикос. С неговата визия може да преобрази Левски и да прилича на голям европейски клуб. Господин Бостанджиев иска да направи Левски отбор, с който всички да се съобразяват". Филаделфо Апаро работи в италианската сензация Коко, където заемаше позицията на директор по партньорствата.

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