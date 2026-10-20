Валери Божинов се завърна в Левски с изненадваща роля

Валери Божинов отново е част от Левски, но този път няма да влиза на терена със синия екип. От клуба официално обявиха завръщането на бившия нападател, който ще има нова роля и ще бъде посредник между футболистите и привържениците на "сините". Той ще създава забавно съдържание с играчите, ще ги подлага на различни предизвикателства и ще показва на феновете по-непознатата страна от ежедневието на отбора. Идеята е привържениците да получат по-близък поглед към случващото се зад кулисите на "Герена".

Ексклузивните видеа с Валери Божинов ще разкриват любопитни подробности от живота на отбора

От Левски представиха новата роля на Божинов с послание в социалните мрежи, в което бившият нападател се обръща директно към феновете:

„Играч 88 не е тук да играе. От днес влизам в нова роля - вашата връзка с „Отбора на народа“. Ще ви срещам с играчите. Ще ги предизвиквам. И ще ви показвам Левски отблизо - така, както рядко го виждате. Ексклузивни моменти. Зад кадър. От първо лице“, написаха от клуба.

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Така Божинов ще се включи в комуникацията на Левски с привържениците чрез поредица от видеа, които ще разкриват любопитни моменти от живота на футболистите извън официалните мачове. Макар вече да няма да помага на отбора на терена, той ще използва добре познатия си образ и чувство за хумор, за да сближи още повече играчите с феновете.

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