Кабинетът "Радев":

Варненски клуб от родния елит опроверга слуховете за финансова криза

22 октомври 2026, 23:21 часа 471 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на Локомотив Пловдив
Варненски клуб от родния елит опроверга слуховете за финансова криза

Черно море излезе с официална позиция относно финансовото състояние на клуба. "Моряците" опровергаха всички слухове, че се намират в парична криза и заявиха, че всички възнаграждения на футболистите и останалите служиттели на клуба се изплащат навреме. Освен това, всички финансови задължения на клуба също се изплащат навреме. Варненци добавиха, че в момента имат рекорден брой от 31 футболсити с професионални договори.

Черно море: "На каква база и от какви източници се правят категорични заключения"

Ето какво написаха от Черно море: "Във връзка с поредните внушения и спекулации, относно бюджета на ПФК Черно море, изказани в студиото на DIEMA XTRA Диема спорт след двубоя между Черно море и Локомотив Пловдив от турнира за Купата на Елита, бихме искали да разясним, а с тази позиция и да получим право на отговор. На първо място искаме да попитаме на каква база и от какви източници се правят категорични заключения, относно бюджета на ПФК Черно море за сезон 2026/2027? Подобни твърдения се разпространяват без фактическа обосновка и създават погрешна представа за състоянието и управлението на клуба.

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"Всяка година бюджетът на ПФК Черно море се формира отговорно"

Категорично заявяваме, че бюджетът на ПФК Черно море, в сравнение със сезоните 2023/2024 и 2024/2025, в които клубът завоюва съответно сребърните и бронзовите медали в efbet Лига, не е намаляван. Напротив, финансовата рамка на клуба беше адекватно увеличена и е по-голям от миналия сезон, в пълно съответствие с неговите нужди. Всяка година бюджетът на ПФК Черно море се формира отговорно и е съобразен с всички нормативни и организационни изисквания за функционирането на професионален футболен клуб.

Всички служители и футболисти на клуба получават своите възнаграждения в срок и съгласно договорните си отношения, с пълно осигуряване. Осигурени са премии за победи, които се изплащат коректно и без забавяне. Клубът изпълнява на момента всички свои финансови ангажименти, включително такива към футболисти, служители и външни партньори. Плащат се комисионни, самолетни билети и др.

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ЦСКА - Черно море

"Отборът разполага с висок клас спортна екипировка"

През настоящия сезон ПФК Черно море разполага с рекордните за клуба 31 футболисти с професионални договори, както и с треньорски щаб от петима специалисти. Осигурени са още необходимите медицински и възстановителни лица, включително доктор, рехабилитатори и масажисти. Отборът използва за възстановяване на контузени играчи един от най-модерните медицински центрове във Варна. Отборът разполага с висок клас спортна екипировка, медикаменти и хранителни добавки, а при пътуванията е настаняван в хотели от висока категория.

"Значителни ресурси се отделят и за поддръжката на спортните бази"

Държим да подчертаем, че изброеното представлява само част от разходите, които клубът поема. ПФК Черно море инвестира сериозни средства в развитието на своята детско-юношеска школа, в която тренират близо 300 деца под ръководството на лицензирани специалисти. Значителни ресурси се отделят и за поддръжката на спортните бази, тренировъчните терени и административната дейност на клуба. Затова призоваваме всички, които коментират дейността на ПФК Черно море, да бъдат обективни и да се основават на проверени факти, а не на разпространени от недоброжелатели внушения.

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Черно море - Лудогорец

ПФК Черно море призовава: нека повече да говорим за футбол и за случващото се на терена, а не лъжи, целящи да насочат негативната енергия към ръководството и собствениците на клуба. Черно море винаги се е славил със строгата си и адекватна финансова политика. Като ръководство, заявяваме отговорно, че в ПФК Черно море никога не е имало притеснения, относно финансирането на клуба, с което малко отбори в елита могат да се гордеят за последните 20 години".

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ПФК Черно море Купа на елита
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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