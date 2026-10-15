Вратарска грешка лиши Левски от престижна победа в Лига Европа

Левски изпусна отлична възможност да запише престижна победа в Лига Европа, след като завърши 1:1 при гостуването си на НЕК Ниймеген във втория кръг от основната фаза на турнира. "Сините" изиграха силен двубой в Нидерландия и поведоха с гол на Рейналдо в 35-ата минута, но груба грешка на Светослав Вуцов след почивката позволи на Тярон Чери да възстанови равенството. Тимът на Хулио Веласкес създаде достатъчно положения, за да си тръгне с трите точки, но трябваше да се задоволи с равенство.

Левски надигра НЕК, но изпусна победата в Нидерландия

Домакините започнаха активно, а Тярон Чери на два пъти застраши вратата на Светослав Вуцов. Българският страж се отличи с отлично спасяване в 13-ата минута след удар с глава на капитана на НЕК. Постепенно Левски пое инициативата и в 17-ата минута дори изпрати топката в мрежата. Евертон Бала се разписа след подаване на Сержиньо, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради минимална засада на португалеца.

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Последваха два добри шанса за Рейналдо, който първо стреля покрай вратата, а след това не успя да преодолее Гонсало Кретаз. В 35-ата минута бразилецът най-накрая намери целта. След дълго подаване на Вуцов нападателят надделя в единоборството с Пер Шуурс, озова се сам срещу вратаря и хладнокръвно реализира за 0:1.

Кошмарна грешка на Вуцов върна НЕК в мача

След почивката домакините увеличиха натиска, а Душан Тадич пропусна отлична възможност в 60-ата минута, когато стреля право във Вуцов от близка дистанция. Четири минути по-късно обаче българският национал допусна фатална грешка. Без да бъде притискан от противников футболист, вратарят на Левски подаде топката директно в краката на Тярон Чери. Опитният нападател се възползва от подаръка и реализира на празна врата за 1:1.

В 69-ата минута Вуцов частично се реваншира с добра намеса след удар на Бриан Линсен. Левски обаче не се отказа да търси победата. В 79-ата минута резервата Мазир Сула изведе по отличен начин Армстронг Око-Флекс, който се озова на чудесна позиция, но Кретаз спаси удара му. В самия край на мача Вуцов трябваше да се намесва решаващо, за да предотврати втори гол във вратата си.

Така "сините" останаха без победа въпреки силното си представяне и пропуснатите възможности срещу нидерландския съперник. Столичани загубиха от РБ Залцбург с 0:1 като домакин в първия кръг. Сега за Левски предстои гостуване на Спартак Плевен за Купата на България, а после идва и визита на Виктория Пилзен в Лига Европа.

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