Бургас и Сумгаит разширяват възможностите за сътрудничество в образованието, културата и икономиката

Задълбочаването на партньорството между побратимените градове Бургас и Сумгаит, възможностите за образователен и културен обмен, икономическо сътрудничество и устойчиво развитие бяха сред основните теми на срещата между кмета Димитър Николов и извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България Н. Пр. Елмар Елдар оглу Маммадов. Дипломатът бе на първото си посещение в Бургас.

По време на разговора беше подчертано значението на установените приятелски отношения между двата морски града, които създават добра основа за разширяване на контактите и развитие на съвместни инициативи в различни сфери.

Особен акцент беше поставен върху възможностите за активизиране на партньорството чрез обмен на добри практики, образователни и младежки инициативи, културни събития, представяне на традиционната кулинария и насърчаване на икономическите контакти.

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Кметът Димитър Николов представи богатите възможности за образование, които предлага Бургас, както и разнообразния културен живот на града, откроявайки потенциала за обмен на студенти, млади таланти и творчески формации между двата побратимени града.

Посланик Маммадов представи Сумгаит като модерен, зелен и живописен град на брега на Каспийско море, който активно развива своята инфраструктура и внедрява интелигентни градски решения (Smart City). Той сравни крайбрежната му атмосфера с тази на френския курорт Кан, като открои усилията за създаване на съвременна, екологична и привлекателна градска среда.

Дипломатът отбеляза, че Азербайджан инвестира значителни средства в модернизацията на инфраструктурата, благоустрояването, озеленяването и прилагането на иновативни технологии в градското управление.

Снимка: Община Бургас

Като пример за успешно сътрудничество посланикът посочи българо-азербайджански проект в областта на кръговата икономика в Сумгаит, който демонстрира възможностите за обмен на опит и добри практики в сферата на екологията, ресурсната ефективност и устойчивото развитие.

В рамките на срещата бяха обсъдени и перспективите за образователен обмен и установяване на по-тесни контакти между учебни заведения и образователни институции от двата града.

Специално внимание беше отделено на туристическия потенциал на Бургас и региона. Сред перспективните направления за сътрудничество бяха откроени СПА и уелнес туризмът, балнеологията и рекреационните услуги, които предлагат възможности за привличане на нови посетители и развитие на разнообразни туристически продукти.

Разговорът засегна и стратегическите икономически и енергийни отношения между България и Азербайджан. Посланик Маммадов представи ключови международни инициативи, сред които Средният коридор – стратегически транспортен маршрут, свързващ Азия и Европа през Каспийския регион, както и Зеленият енергиен коридор.

В края на срещата кметът Димитър Николов и посланик Елмар Маммадов обсъдиха възможностите за по-активни контакти между Бургас и Сумгаит и за развитие на партньорството чрез конкретни инициативи в областта на образованието, културата, туризма и икономиката.