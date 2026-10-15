Бургас представи успешни модели за подкрепа на децата и семействата

Опитът на Община Бургас в изграждането на последователна система за подкрепа на децата и семействата беше представен на дискусионния форум „Децата в центъра: общински принос към детското благосъстояние“, част от Годишната среща на местните власти. В него участва общинският съветник Васил Загорчев, който представи местни инициативи и политики, обхващащи различните етапи от развитието на детето – от ранната възраст до висшето образование и първите стъпки в професионалния живот. Сред основните предимства на бургаския модел е координацията между образованието, здравеопазването, социалните дейности и младежките политики, които са обединени в общ ресор. Това позволява подкрепата да се организира по-цялостно и да отговаря на потребностите на децата и техните семейства.

По време на форума Васил Загорчев открои няколко инициативи на Общината. Програмата „Щастливо дете – щастливо семейство“ подпомага адаптацията на малките деца и техните родители при постъпване в яслена група, а инициативата „Прочети ми приказка“ насърчава любовта към книгите чрез участие на ученици и студенти, които четат на децата в детските градини. Програмите „Бургаски деца“ и „Успешни студенти“ подкрепят развитието на ученици и млади хора с високи постижения.

Специално внимание беше отделено и на програмата за развитие на силните страни на характера като подход за превенция на насилието и тормоза в училище. Вместо да се поставя акцент единствено върху проблемното поведение, тя насърчава децата да разпознават собствените си добродетели и положителните качества на съучениците си. Целта е да се подобрят отношенията в клас, уменията за разрешаване на конфликти и готовността на децата да търсят помощ.

За прилагането на програмата са разработени учебни материали и ръководства, а учителите са преминали специално обучение. Работата с децата започва през учебната 2026/2027 година, след което резултатите ще бъдат оценени. Община Бургас е готова да сподели опита си и с други местни власти.

В представянето беше подчертана и ролята на образователната и здравната инфраструктура за благосъстоянието на децата и семействата. Сред значимите инвестиции на Бургас в тази посока са новите училищни пространства, студентският кампус и изграждането на детската болница „Св. Анастасия“.

Форумът постави във фокус необходимостта успешните местни модели да бъдат споделяни и прилагани на по-широко ниво, така че достъпът до качествено образование, здравна грижа, ранна подкрепа и сигурна среда да достига до повече деца и семейства в страната.