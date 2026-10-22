Детската болница в Бургас обра овациите на 16-ото издание на лигата "Лекарите, на които вярваме"

Детската болница на Бургас "Света Анастасия" обра овациите по време на 16-ото издание на лигата „Лекарите, на които вярваме“ 2026, на тема: „Код „Бъдеще“: Демографията като национална мисия“, което се проведе в София.

Форумът бе открит от министър-председателя Румен Радев, който връчи една от големите награди на д-р Благомир Здравков, управител на МБАЛДБ "Св. Анастасия" - за това, че през годините отстоява каузата за модерно детско здравеопазване. Преди да поеме новата детска болница в Бургас, д-р Здравков бе дългогодишен ръководител на Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ в София.

"За мен тази награда е признание преди всичко за усилията на нашите учители, благодарение на които ние сме това, което сме днес. Разбира се, и за всички колеги, които през годините ми гласуваха доверие и се присъединиха към ръководените от мен екипи в София и Бургас. Защото най-важната ни задача е да гарантираме качествена помощ на всяко дете, независимо къде живее", каза д-р Здравков.

Управителят на МБАЛДБ „Св. Анастасия“ бе един от петимата лекари, отличени в рамките на кампанията през 2026 година - проф. д-р Димитър Марков, който поставя основите и налага феталната морфология като златен стандарт в проследяването на бременността в България, проф. Мария Юнакова от Медицински комплекс „Д-р Щерев“, която е от водещите специалисти по репродуктивна медицина в България, проф. Иван Костов, изпълнителен директор на Университетската акушеро-гинекологична болница Майчин дом - София и специалист по акушерство и гинекология с над 20 години професионален опит, проф. д-р Асен Николов от болница „Майчин дом“, доайен на перинаталната медицина в България с повече от 35 години опит в грижата за високорискови бременности и най-сложните случаи в акушерската практика.

Награда в категория „Млад лекар“ получи още един член на екипа на Детската болница "Света Анастасия" - анестезиологът д-р Светлозар Цветанов, който се завърна от Швеция, за да стане част от каузата Детска болница на Бургас. Призът му бе връчен от здравния министър Катя Ивкова.