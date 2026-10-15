„Градолюбители“ събра идеи за градско развитие в подкрепа на Бургас

На 9 октомври т.г. в Експозиционен център „Флора“ се проведе първият Национален форум за градски идеи „Градолюбители“ в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г. Организатор бе Институтът за градски идеи, с Фондация „Бургас 2032“ като основен партньор и съорганизатор. Форумът събра граждански организации, местни власти и бизнес за обмен на опит. Огнян Георгиев, основател и управител на Института за градски идеи, представи мисията на „Градолюбители“ да свързва и подкрепя активните общности в страната.

Изпълнителният директор на Фондация „Бургас 2032“ Руска Бояджиева участва в програмата с представяне на културата като двигател за съживяване на градските пространства и изграждане на общностна идентичност. Заместник-кметът Диана Саватева приветства участниците и подчерта значението на инвестициите в хората и тяхното участие в развитието на Бургас.

Сред гостите бе Елизабет Чапман, заместник-ръководител на британската мисия в България. Хелфрид Карл от „Европейска столица на демокрацията“ и проф. Калин Хинтеа от университета „Бабеш-Боляй“ споделиха международен опит. Основните теми бяха гражданското участие, културата, градското развитие и финансирането.

Към събитието се присъединиха Духовият оркестър на Бургас и ученици от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ и училище „Селестен Френе“.

Форумът завърши с награждаването в шестото издание на конкурса „Градолюбители“. Първата награда от 4000 евро получи Сдружение „Млади изследователи за младежко развитие“ за „DendrariYIYdum на шестия етаж“ от Смолян. Втората награда от 2000 евро бе присъдена на Сдружение БУМ за „Изградено с ръце, пазено със сърце“ от Мездра и бе връчена от Руска Бояджиева.

Три трети награди от по 1000 евро получиха Бургаската велосипедна общност за „Велоагора Бургас“, Сдружение „Див Рошков“ за „Зелени джобове (Мияваки микро-гори)“ и Бранислав Младенов и екип за „Малки градски идеи“ от Дупница. Бяха връчени и три поощрителни награди.

Събитието се реализира в партньорство с Британското посолство в София, Фонда за устойчиви градове, Фонд ФЛАГ и „Капитал“.