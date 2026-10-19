Кметът на Бургас поздрави всички лекари по повод професионалния им празник

Кметът на Бургас Димитър Николов поздрави всички лекари по повод професионалния им празник. "Скъпи лекари и медицински специалисти,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 19 октомври – Деня на българския лекар и празника на св. Иван Рилски Чудотворец, покровител на българските медици! Това е ден, в който изразяваме уважението и благодарността си към вас, хората, избрали една от най-отговорните и благородни професии – да се грижат за здравето и живота на другите.

Вашата работа изисква не само задълбочени знания, професионални умения и постоянство, но и сила на духа, съпричастност и човечност. Всеки ден Вие вземате важни решения, вдъхвате надежда и подкрепяте пациентите и техните близки в най-трудните им моменти. Това е отговорност, която заслужава признание не само на професионалния Ви празник, а всеки ден.

Бургас има основание да се гордее със своите лекари, с техния професионализъм, с младите специалисти, които избират да се развиват тук, и с утвърдените медицински имена, които предават знанията и опита си на следващите поколения. Убеден съм, че силната медицинска общност е сред най-важните условия за развитието на нашия град и за сигурността и качеството на живот на неговите граждани.

Община Бургас последователно работи за подобряване на условията в здравеопазването, за модернизиране на здравната инфраструктура и разширяване на възможностите за качествена медицинска грижа. Знам, че зад доброто здравеопазване стоят не само съвременната база и оборудването, но преди всичко подготвените и мотивирани специалисти. Затова подкрепата за развитието на медицинските кадри, създаването на по-добри условия за работа и привличането на млади лекари остават важна част от усилията ни Бургас да бъде град, в който хората получават качествена грижа и сигурност за своето здраве.

В празничния ден отправям специална благодарност към всички лекари и медицински екипи за всеотдайността, с която изпълнявате своята мисия. Пожелавам Ви здраве, сили, професионално удовлетворение и заслужено признание! Нека доверието на пациентите Ви бъде най-голямата награда, а надеждата, която давате, да Ви съпътства във всеки работен ден.

Честит Ден на българския лекар!".