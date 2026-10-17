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Над 800 деца се включиха в шествие за здравословното хранене в Бургас

17 октомври 2026, 12:42 часа 1208 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Бургас
Над 800 деца се включиха в шествие за здравословното хранене в Бургас

Над 800 деца от 35 детски градини в Бургас се включиха днес в празнично шествие, посветено на здравословното хранене. Инициативата е част от кампанията на Община Бургас, която насърчава изграждането на полезни хранителни навици още от най-ранна възраст. С много настроение, усмивки и послания за здравословен начин на живот малките участници преминаха по ул. „Александровска“ до пространството при Охлюва в Морската градина. Там децата се включиха във флашмоб, с който показаха, че грижата за здравето може да бъде забавна и да обединява.

В края на събитието всички детски градини получиха грамоти за участието си в инициативата, а най-малките посланици на здравословното хранене си тръгнаха с хубави емоции и споделено преживяване.

Шествието е част от усилията на Община Бургас за насърчаване на балансираното хранене и формирането на здравословни навици у децата. Именно в детството се изграждат основите на отношението към храната, а участието в подобни инициативи превръща важните послания в достъпно и приятно преживяване.

Посланието на кампанията е ясно: здравословната храна дава сила, енергия и възможност на всяко дете да расте активно и уверено.

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община Бургас
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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