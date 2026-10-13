По примера на Бургас: Предвижда се изграждането на 6 нови полигона по пътна безопасност в страната

Предвижда се изграждането на 6 нови полигона по пътна безопасност на няколко места в страната, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев след срещата си с кмета Димитър Николов в Бургас. „Това е прекрасна идея на кмета - в Бурагс е направен проект на полигон за пътна безопасност! Следвайки Плана за пътна безопасност, възнамеряваме да изградим поне шест подобни полигона в страната. Изключително доволни сме от факта, че Община Бургас вече е достигнала до такъв етап. Благодарение на доброто ни взаимодействие, ние ще „откраднем“ тази идея от него и може би ще я мултиплицираме на национално ниво", допълни министърът.

По думите му примерът, който дава Община Бургас, е забележителен. „Ще положим усилия подобни полигони да бъдат изградени и в другите големи градове на страната, за да могат младите водачи да усъвършенстват своите умения и да придобиват повече увереност и опит зад волана“, посочи Георги Пеев.

Регионалният център по пътна безопасност, който предстои да бъде изграден в Бургас, ще разполага с полигон и ще предлага практически и симулационни обучения за водачи и деца, насочени към изграждане на умения за пътната безопасност.

Центърът по пътна безопасност се изгражда в рамките на проект № BG16FFPR003-1.001-0058 „Интелигентна градска инфраструктура за устойчив транспорт и пътна безопасност в Община Бургас“ и е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16FFPR003-1.001 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г.