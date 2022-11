Кои валути поевтиняха най-много през 2022 година?

Силният долар през тази година, който поскъпна в резултат на наплива на инвеститорите към щатската валута на фона на геополитическите и макроикономически шокове, удари тежко валутите на много нововъзникващи пазари, пише CNBC.

Големите петролни производители и страни, чиито централни банки повишиха решително лихвените проценти, като цяло се справят по-добре.

Редица валути записват спад в стойността си от над 20% през тази година, като първенецът в това негативно подреждане отчита поевтиняване от над 75%. Кои са валутите, които към 4 ноември тази година, се представят най-слабо спрямо щатския долар?

Според редовния списък на най-слабо представящите се валути в света, регулярно публикуван от професора по приложна икономика Стив Ханке, популярен в България с ролята му относно родния валутен борд, националната валута на Гана вече се доближава до върха в подреждането.

Ганайското седи удари ново дъно спрямо щатския долар в сряда миналата седмица, като в даден момент възлизаше на 14.24 за един долар преди да постигне леко възстановяване. Валутата започна годината на ниво от малко на 6 седи за един щатски долар, сочат данните на Refinitiv което означава, че доларът е поскъпнал с над 132% спрямо ганайското седи.

Проблемите на Гана включват покачващи се разходи за живот и нестабилен дълг, който накара правителството да се обърне за помощ към Международния валутен фонд – ход, който необичайно бе одобрен както от управляващата партия, така и от опозицията в страната.

„Дълбочината на проблемите на Гана става още по-очевидна, като се има предвид, че правителствените власти са готови да предприемат огромно намаляване на заплатите в опит да освободят малко финансиране”, посочва в бележка Жак Нел, ръководител макроикономика в Oxford Economics Africa.

„Въпреки това, тази финансова саможертва от страна на правителствени служители не трябва да се бърка с единство сред лидерите на страната, като опозицията явно чака сделката с МВФ да бъде одобрена, преди да тръгне за скалпа на президента (Нана) Акуфо-Адо”, добавя той.

Последният шок дойде след като Централната банка на Гана отмени насрочен валутен аукцион, а протести се състояха в столицата Акра през този месец с настояване за оставката на президента.

„Банката предприе редица мерки, за да спре дългогодишната спирала на валутата, включително неуспешни репресии срещу нелицензирани продавачи на валута.”, казва Мурега Мунгай, търговски мениджър в базираната в Найроби AZA Finance.

„Тя също така купува долари директно от минни компании, за да подкрепи своите резерви, лишавайки пазара от така необходимата ликвидност. На този фон очакваме седи да остане под натиск в близко бъдеще, като вероятно ще отслабне над нивото от 14.50”, казва той.

Чрез публикация в Twitter, Стив Ханке изразява мнение, че Гана трябва да въведе валутен борд за да възстанови реда.

Сривът на ганайското седи подрежда валутата на трето място сред най-слабо представящите се в света през тази година, което означава, че има още две страни, където валутният шок е дори по-сериозен.

Втората позиция се заема от кубинското песо, което поевтинява с 56.36% спрямо долара, оставяйки само зад зимбабвийския долар, който е загубил внушителните 76.74% от стойността си спрямо щатската валута от януари насам. Зимбабве и Куба страдат от сериозни нива на инфлацията.

ZimStat, националната статистическа агенция на Зимбабве, отчита, че годишната инфлация в страната възлиза на 268% през октомври. Стив Ханке обаче не е съгласен с това и прилага собствени изчисления, според който инфлацията достига 417%. Подобно на Гана, властите в Зимбабве се опитаха да подкрепят местната валута и да се преборят с инфлацията чрез репресирането на плащанията в зимбабвийски долари.

Централна банка вдигна основната лихва на 200%

Огромната инфлация е основен проблем и за Куба, където според модела на Ханке, потребителските цени са скочили за година със 166%.

През миналата седмица египетската лира удари ново дъно спрямо щатския долар от 24.42 за един долар, което я вкара в челната десетка на списъка на Ханке за най-слабо представящи се валути през 2022 година.

Fitch Ratings наскоро намали кредитната перспектива пред страната до „негативна”, цитирайки влошаване на външната ликвидна позиция и риск от намален достъп до пазара на облигации.

Междувременно валутните резерви а Египет намаляха под 32 млрд. долара през октомври, спрямо 35 млрд. долара през март.

Fitch посочват, че финансовите проблеми на Египет могат да се засилят заради предстоящите падежи по външния дълг на страната през следващата година на стойност 6 млрд. долара, както и от падежи за 9 млрд. долара през 2024 година.

The Egyptian pound has depreciated against the USD by 34.95% since Jan 2022, which is why #Egypt takes the 9th place in this week’s #CurrencyWatchlist. Since the Central Bank of Egypt pledged a "durably flexible" exchange rate, the pound has TANKED. pic.twitter.com/L6EvaUV298