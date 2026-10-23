Църковен празник на 24 октомври: Поличбата, която вещае нещастие

24 октомври е православният празник на светите мъченици Арета и неговите сподвижници. На този ден църквата почита и иконата на Света Богородица „Радост на всички скърбящи“. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 24 октомври - традиции, обичаи и забрани

Свети Арета е бил княз на град Награн, разположен в Нубия (днешен Южен Египет). Той е бил известен със своята благочестивост и преданост към Христос. Когато император Диоклециан започнал да преследва християните, Арета и неговите верни сподвижници отказали да се отрекат от вярата си. Заради това те били заловени, измъчвани и екзекутирани.

Арета и неговите спътници се превърнали в символ на непоколебимост и вярност. Църквата почита паметта им, подчертавайки важността на това човек да остане верен на убежденията си дори в най-трудните обстоятелства.

На 24 октомври църквата почита и Светата икона на Божията майка „Радост на всички скърбящи“. Тя става известна през 1688 г., когато по време на управлението на царете Иван Алексеевич и Петър Алексеевич, когатп чудодейно изцелява сестрата на патриарх Йов, Евтимия, която живее в Москва на Ординка и дълго време страда от неизлечима болест.

Един ден, събудила се рано сутринта, тя се помолила дълго и усърдно на Спасителя и Божията Майка за помощ. След молитвата болната чула глас: „Евфимия! В църквата „Преображение Господне“ има моя икона, наречена „Радост на всички скърбящи“. Повикай свещеник с тази икона и се помоли: и ще получиш изцеление от болестта си. “

След като дошла в съзнание, болната жена научила от близките си, че в църквата „Преображение Господне“ на улица „Ординка“ в Москва наистина има икона на Божията майка „Радост на всички скърбящи“. Тя взела тази икона у дома и била изцелена. Това чудотворно изцеление се случило на 24 октомври и затова. Празникът на иконата е установен от Руската православна църква на 24 октомври.

Народните поличби, свързани с този ден, показват какво ще бъде времето в близко бъдеще. Ако времето е ясно на този ден, очаквайте слани в началото на ноември. Мъглата сутрин означава топло време на следващия ден. Ако духа вятър от северозапад - зимата ще бъде студена и снежна.

Какво не бива да правите утре? Избягвайте да приемате подаръци от непознати – те могат да ви донесат нещастие. Също така, бъдете внимателни, когато боравите със счупените съдове - според народното повериете предвещават болести и други нещастия.

Какво можете да направите утре? Според народните обичаи, 24 октомври е бил посветен на зимните дрехи: предците ни са ги изпирали и проветрявали, подготвяйки ги за студеното време. Вярвало се е също, че всички покупки и продажби, направени на този ден, ще бъдат успешни и печеливши.

На този празник се отслужва молебен за децата с увреждания.

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