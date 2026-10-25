Голям църковен празник иде утре, 26 октомври, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Утре, 26 октомври, е празникът на Свети великомъченик Димитрий Мироносец в православния календар - празнуваме Димитровден. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 26 октомври - традиции, обичаи и забрани

Димитрий произхожда от благородно семейство и е възпитан в християнската вяра. Заемал е висок военен пост като командир (трибун) в римската армия в Солун. Чрез живота и героичните си дела той е дал пример за единство на вярата и военна смелост.

Димитрий става велик защитник на християните по време на гоненията на император Максим (Максимиан). Той тайно подкрепя християните, проповядва вярата и лекува болните, което води до неговото разобличаване. Свети Димитрий е прободен с копие в затвора по заповед на императора. Около 303 г. той става мъченик заради вярата си Христос. Тялото му остава нетленно и по-късно започва да излъчва миро, което му печели прозвището „Мироносец“.

Предците ни са извършвали гадания за времето по знаците на деня. Топъл ден означава топла зима. Многото звезди на небето означават студена зима. Сутрешната мъгла означава топла и снежна зима.

Какво не бива да правите утре? На този ден човек трябва да бъде особено внимателен и сдържан. Според народните вярвания не трябва да отказваме помощ или милостиня, както и да се въздържаме от прекомерно веселие, шумни забавления, танци и тежък физически труд. Също така, според суеверията, трябва да се избягва боравенето с остри предмети, тъй като рискът от нараняване е особено висок.

Що се отнася до личния живот, не се препоръчва бракът да започва на Димитъровден. Вярвало се е, че съюзите, сформирани на този ден и след това, ще бъдат нестабилни и бързо ще се разпаднат. Стара народна поговорка гласи: „Преди Димитровден момата е хитра, а след Димитровден е още по-хитра“.

Какво можете да направите утре? Вярващите отправят молитвите си към Свети Димитрий, който е почитан като покровител на войниците. Те го молят за закрила и подкрепа за служещите, както и за смелост, издръжливост и търпение в трудни обстоятелства. Вярващите се обръщат към светеца и за изцеление от физически неразположения, особено такива, засягащи очите и зрението, надявайки се на неговата помощ и лечебна сила.

На трапезата се слага курбан от овнешко месо или ястия от пилешко. На този ден е добре да се приготви и киселото зеле.

На Димитровден се извършва и обичаят "полазване" – гадание по първия гост в дома. Според народните вярвания, ако той е от мъжки пол, ще се раждат повече мъжки животни. Ако първият гост за деня е добър, сръчен и заможен човек, годината ще е богата и успешна.

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