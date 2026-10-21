"Операция Кино София" 2026 в Банкя с "Титина" и VR късометражни филми

Специалното издание на "София Филм Фест на път" "Операция Кино София" финализира прожекците за 2026 година на 26 октомври в район Банкя. Мисията на нашата пътуваща програма е представяне на европейско и българско кино пред публика в различни населени места извън центъра на столицата ни, като целта е хората да имат достъп до прожекции на избрани образци на световното кино.

Този проект продължава за втора поредна година, благодарение на Столична община и с финансовата подкрепа на Столична програма "Култура", "София – Град на киното". Входът е свободен!

На 26 октомври (понеделник) каним киноманите в БАНКЯ в Зала "Тържествена" на 78 СУ "Христо Смирненски", където сме предвидили прожекция с начален час 18:30. Там малки и големи почитатели на рисуваното кино ще могат да видят анимационния филм "Титина" на норвежката режисьорка Кайса Нес, вдъхновен от реалната история на малкото кученце, което се превръща в световна знаменитост и пътува със стопанина си чак до Северния полюс. Филмът е дублиран на български език и е подходящ за всички възрасти!

Непосредствено преди прожекцията, в следобедните часове на 26 октомври учениците от 78 СУ ще имат възможност да се докоснат до триизмерните образи, които разказват късометражни истории чрез VR-прожекции, които започват в 15:00 часа. Този допълнителен акцент в програмата за този филмов ден ще продължи до 18:00 часа.

За "Титина"

Италианският инженер на дирижабли Умберто Нобиле се радва на спокоен живот с любимото си куче Титина. Един ден норвежкият изследовател Роалд Амундсен се свързва с него и поръчва дирижабъл, с който да покори Северния полюс. Нобиле се възползва от възможността да влезе в историята. Той взема със себе си Титина и необикновеното трио се отправя на експедиция към последното неизследвано място на Земята. Походът им е успешен, но двамата мъже не могат да си поделят славата. През погледа на четириногата знаменитост Титина е разказана една истинска история за триумф и поражение.

"Титина" е анимационен филм, вдъхновен от истински събития, с използване на съществуващи документални материали от действителните експедиции, – споделя режисьорката Кайса Нес. – Моето желание бе да представя филма като приключение, което е по-голямо от живота; в него могат да се случат неочаквани и магически инциденти. Сред най-важните вдъхновения за "Титина" е филмът "Porco Rosso" на Хаяо Миязаки – анимационна история, която е интересна и завладяваща за публика от всички възрасти... "Титина" е филм за обикновени герои, които крачат към необятното. За двама разочаровани мъже, които откриват напълно празно място. И за кученцето, което оживя, за да разкаже историята!".

За "Операция Кино София"

"София Филм Фест" е най-мащабният международен кинофестивал в България. Програмата му включва стотици филми и кинотворци, които имат възможност да общуват с българската публика. През 2009 започна пътуващото издание на СФФ, което представя избрани програми в различни градове в България, сред които Габрово, Велико Търново, Севлиево, Русе, Сливен, Кюстендил, но също и малки населени места. Идеята на инициативата "Операция Кино София" е в райони като Банкя, Панчарево, Нови Искър, Бистрица и др. да се гостува с представяне на филми на голям екран.

"Операция Кино София" е не просто поредица от прожекции – това е възможност за емоционално съпреживяване на филмови истории, за дискусии и за изграждане на културна осъзнатост в по-широк мащаб. Инициативата ще остави дълготрайна следа в различни райони на Столична община благодарение на културата и изкуството, които могат да достигат и до най-отдалечените кътчета на един модерен град като София.