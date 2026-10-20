Войната в Украйна:

Ще спечелим войната много скоро. Можем да спечелим войната утре. Честно казано, можем да си тръгнем днес и сме вече спечелили

20 октомври 2026, 19:00 часа 1698 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Ще спечелим войната много скоро. Можем да спечелим войната утре. Честно казано, можем да си тръгнем днес и сме вече спечелили

Поредната уникална поредица от ала-бала, излязла от устата на американския президент Доналд Тръмп, обобщена в заглавието - ОЩЕ: Никой не оценява колко велик президент съм – аз го казвам

Тръмп продължи, че всичко с Иран щяло да приключи много скоро, всичко да поевтинее - петрол, дизел. Даже вече поевтиняло - петрол, бензин, повече, отколкото при Джо Байдън и Барак Обама - още от небивалиците на Тръмп - ОЩЕ: По-малко трудно е да се оправяш с Путин

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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