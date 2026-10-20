Ще спечелим войната много скоро. Можем да спечелим войната утре. Честно казано, можем да си тръгнем днес и сме вече спечелили

Поредната уникална поредица от ала-бала, излязла от устата на американския президент Доналд Тръмп, обобщена в заглавието - ОЩЕ: Никой не оценява колко велик президент съм – аз го казвам

Trump on Iran: We could win the war tomorrow. Frankly, we could leave today. https://t.co/X2ddV8CiIb — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Тръмп продължи, че всичко с Иран щяло да приключи много скоро, всичко да поевтинее - петрол, дизел. Даже вече поевтиняло - петрол, бензин, повече, отколкото при Джо Байдън и Барак Обама - още от небивалиците на Тръмп - ОЩЕ: По-малко трудно е да се оправяш с Путин

Trump: Already our prices are much lower. By the way, our oil is much lower. Food prices have come way down. The groceries, so to speak, have come way down. https://t.co/hqBAb501s7 — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026