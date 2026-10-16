Ударени кораби край България:

В Русия всичко, което не е забранено, е разрешено

16 октомври 2026, 7:15 часа 2046 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
В Русия всичко, което не е забранено, е разрешено

Думите от заглавието са на руския диктатор Владимир Путин - човекът, подпалил най-голямата и жестока война в Европа след Втората световна война и човек, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца. Колко смешно съответно е изказването му какво е положението в Русия би трябвало да е ясно за всеки трезв човек, с поне една функционираща мозъчна клетка: защото това, което Путин казва за Русия, всъщност е първият и основен принцип на работеща демокрация, каквато Руската федерация под негово ръководство не просто не е, ами дори няма представа що е то "демокрация" - ОЩЕ: Ако трябва, бих изгонил Митрофанова още утре

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Путин Владимир Путин цитати
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес