Думите от заглавието са на руския диктатор Владимир Путин - човекът, подпалил най-голямата и жестока война в Европа след Втората световна война и човек, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца. Колко смешно съответно е изказването му какво е положението в Русия би трябвало да е ясно за всеки трезв човек, с поне една функционираща мозъчна клетка: защото това, което Путин казва за Русия, всъщност е първият и основен принцип на работеща демокрация, каквато Руската федерация под негово ръководство не просто не е, ами дори няма представа що е то "демокрация" - ОЩЕ: Ако трябва, бих изгонил Митрофанова още утре

Putin: In Russia, everything that is not prohibited is allowed. https://t.co/6GXi81pmQp — Clash Report (@clashreport) October 15, 2026