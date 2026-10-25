Кабинетът "Радев":

Защо винаги трябва да приемаме хора от скапани страни? Всички те имат "Мерцедес-Бенц". Нисък коефициент на интелигентност, а живеят по-добре от вас

25 октомври 2026, 9:47 часа 1059 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Защо винаги трябва да приемаме хора от скапани страни? Всички те имат "Мерцедес-Бенц". Нисък коефициент на интелигентност, а живеят по-добре от вас

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп, който пак говори пред свои привърженици преди изборите за Конгреса на 3 ноември.

Конкретно Тръмп говори за Сомалия и че, по негови думи 98% дошлите от тази африканска страна в САЩ, не работят, "защото крадат толкова много. Всички те имат "Мерцедес-Бенц". Нисък коефициент на интелигентност, а живеят по-добре от вас" - Още:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Сомалия мигранти цитати идиотщини
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес