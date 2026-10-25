Защо винаги трябва да приемаме хора от скапани страни? Всички те имат "Мерцедес-Бенц". Нисък коефициент на интелигентност, а живеят по-добре от вас

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп, който пак говори пред свои привърженици преди изборите за Конгреса на 3 ноември.
Trump: Why do we always have to take people from shithouse countries? Why can't we take people from Norway, Sweden, Denmark? https://t.co/b7mVtcK74E— Clash Report (@clashreport) October 24, 2026
Конкретно Тръмп говори за Сомалия и че, по негови думи 98% дошлите от тази африканска страна в САЩ, не работят, "защото крадат толкова много. Всички те имат "Мерцедес-Бенц". Нисък коефициент на интелигентност, а живеят по-добре от вас" - Още:
- Някои хора в някой град бяха ударени или каквото там
- Ще спечелим войната много скоро. Можем да спечелим войната утре. Честно казано, можем да си тръгнем днес и сме вече спечелили
Trump: Somalia—98% of the people here now from Somalia don't work. They don't have to work because they steal so much. They all have a Mercedes-Benz. Low IQ, and they live better than you do. https://t.co/kwi6a9MAT0— Clash Report (@clashreport) October 24, 2026