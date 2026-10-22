Спорт:

Зеленски: Путин ще бъде изнесен от Кремъл само с краката напред

22 октомври 2026, 13:34 часа 1241 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски: Путин ще бъде изнесен от Кремъл само с краката напред

"Путин ще бъде изнесен от Кремъл само с краката напред." Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за британската телевизия Sky News. в същото интервю той не се поколеба да определи САЩ при президента Тръмп като "съюзник" на Путин.

"Не мисля, че Путин ще рискува да използва ядрени оръжия. Тогава те няма да имат никакви съюзници, включително страни като САЩ и Китай. Твърде рисковано е", бяха думите на Зеленски.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Владимир Путин Цитати Цитат Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес