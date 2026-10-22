Зеленски: Путин ще бъде изнесен от Кремъл само с краката напред

"Путин ще бъде изнесен от Кремъл само с краката напред." Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за британската телевизия Sky News. в същото интервю той не се поколеба да определи САЩ при президента Тръмп като "съюзник" на Путин.

"Не мисля, че Путин ще рискува да използва ядрени оръжия. Тогава те няма да имат никакви съюзници, включително страни като САЩ и Китай. Твърде рисковано е", бяха думите на Зеленски.

“#Putin will only be carried out of the Kremlin feet first,” said #Zelensky https://t.co/0DSCaiDEnr — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) October 22, 2026