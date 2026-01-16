"Жените на успеха" с Капка Георгиева: Виното е уникална среща между човека и природата

В света на виното енологът е архитект на вкуса. От лозето до последния щрих и нюанс – той е на всяка стъпка от пътя.

А Капка Георгиева, главният енолог на Домейн Бойар, е сред онези изключителни професионалисти, които оформят лицето на българското винопроизводство.

Разговаряхме за еволюцията на вкусовете и фаворитите на поколенията. За мястото на жените в една индустрия, която по инерция се възприема като „мъжка“. И за начина, по който се прави хубаво вино със собствен почерк. Ето какво ни сподели тя в рубриката "Жените на успеха".

Г-жо Георгиева, знанията ви в производството на вино след толкова професионални успехи трудно могат да бъдат надминати. Какво ви говори собствения ви опит? И какво все още ви е интересно да научите?

Работата с виното е възможност да създадеш нещо уникално - от Природата. Именно взаимовръзката между Човек и Природа е в основата на този творчески процес, който изисква не само знания и опит, но и непрекъснато обучение за нови технологии, техники и тенденции във винопроизводството. Това е изключително важно, особено поради климатичните промени, които изключително много влияят върху лозята и гроздето. Лично за мен е много любопитно и интересно да науча повече за биодинамичното винарство, за което много често се задава въпросът – дали е мит или реалност.

2025 година бе много силна за "Домейн Бойар": какво бе най-важното за компанията и за вас самата през нея?

"Домейн Бойар" е една от водещите компании в българското винопроизводство и всяка година тя постига значителни успехи благодарение на своите усилия и иновации. Поддържането на високо качество на вината и добро съотношение качество-цена е винаги приоритет за "Домейн Бойар". Важен аспект е внедряването на ново оборудване и методи за подобряване на ефективността и качеството на продуктите и оптимизация на производствените процеси.

Лично за мен, това беше една много динамична година за вземане на решения в професионален план - като цел, какво да правя, с какво да продължа и как максимално да бъда полезна на компанията и на хората, с които работя.

Как се промени вкусът на българите спрямо виното през годините? Какво харесват и търсят? Кои са днешните трендове, наложили се пред по-предишни?

Вкусът на българите спрямо виното се е променял значително през годините, като този процес е бил повлиян от множество фактори, включително глобализацията, повишената информираност и познания за виното, както и нарастващата популярност на здравословния начин на живот.

Допреди 10-15 години популярни бяха традиционните червени вина като Мерло, Каберне совиньон, Мавруд и други. Сега консуматорите предпочитат основно белите вина – свежи и елегантни, като основният предпочитан сорт е Совиньон блан. Биодинамичните и органични вина, нискоалкохолните и безалкохолни вина също набират популярност, особено сред хората, които се интересуват от здравословен начин на живот. Консуматорите не се ограничават само до традиционните сортове, но все повече са отворени към опитване на нови и непознати сортове – както местни, така и международни. Все повече хората се интересуват от курсове по сомелиерство, винени турове и фестивали, което води до по-информирани и взискателни потребители. Те все повече обръщат внимание на качеството на виното и търсят вина с повече комплексност, и хармония.

Нека разгледаме и вкуса по поколения. Кои са любимита вина на т.нар. буумъри (60 +); Gen X (хората между 40 и 60), Милениълите (между 30 и 40) и най-новото поколение - Gen Z.

Вкусът на различните поколения спрямо виното отразява техния житейски опит, културни влияния и начини на живот. Буумърите често предпочитат традиционни и класически вина. Поколението Х са отворени към експериментиране с различни сортове и стилове. Те харесват както традиционни, така и модерни вина. По-често избират вина с добър баланс между цена и качество.

Милениълите и поколение Z са по-отворени към всичко ново и различно. Те са склонни да експериментират и да консумират и плодови вина, безалкохолни вина, оранжеви вина и т.н. Социалните медии играят основна роля в тяхното образование и информираност. За тях представляват интерес новите и експерименталните стилове вина, както и различните напитки на винена основа.

Важно е винопроизводителите да разбират тези различия и да адаптират своите продукти и маркетингови стратегии, за да отговорят на нуждите и предпочитанията на различните поколения.

А как се възприемат българските вина в чужбина? Какво казва вкусът "навън" за нашето производство? От кои световни пазари получавате най-честната обратна връзка и каква е тя?

Българските вина се възприемат все по-добре на международната сцена като страната постепенно си възвръща репутацията на производител на качествени вина. Българските вина често печелят медали и награди на международни конкурси, което допълнително утвърждава тяхната репутация.

Чрез комбинация от традиционни методи и модерни технологии, българските винопроизводители успяват да предложат висококачествени и уникални вина, с много добро съотношение между качество и цена. Най-честната обратна връзка идва от пазари като Европа, Азия и Северна Америка.

Как един енолог оставя собствения си стил върху едно вино: кой е творческият момент и какво се прави, за да се отпечата самия той във вкуса на виното?

Енологът играе ключова роля в създаването на виното и неговият стил може да остави траен отпечатък върху крайния продукт. Творческият момент в работата на енолога включва множество решения и действия, които оформят характера и вкуса на виното – като се започне от внимателния подбор на тероар, избор на сортовете грозде, методи на винификация, използване на специално подбрани дъбови бъчви или вземане на решение виното да не бъде в контакт с дъб, купажиране на различни партиди и сортове.

Разбира се, не на последно място са личната философия и стил на енолога. Всеки енолог има свое разбиране и подход при винификацията, а неговите умения, цел и лични препочитания и вкус също оставят своя уникален почерк върху виното.

14-ти февруари вече не е далеч. Препоръчайте няколко вина на "Домейн Бойар", които самата вие смятате за най-подходящи?

Все пак, всичко зависи от личните предпочитания, както и от комбинацията с храните, които ще се консумират вината. Но лично аз, бих предпочела следните бели и розе вина:

Pearl White (Совиньон блан & Семийон) – свежест, блясък, нежност и елегантност,

Розе Бутик (Гренаж & Мурведър) – свежо и елегантно вино с нежен цвят и тропическо ухание.

А за червените вина:

Deep Red (Каберне совиньон & Каберне фран & Карменер) – елегантно вино с хармония и впечатляващ плодов финал,

Сира Кортен - Изключителна сортова изява на касис, зрели черни горски плодове и мока,

Гранд Винтидж Кортен – Комплексно вино с богат, плътен и сочен вкус с велурени танини.

Вашата работа е и екипна: с кои други професионалисти енологът най-често работи паралелно и кои са етапите, в които уменията ви се "пресичат"? Без кого не можете и разчитате най-много?

Виното се прави от екип. Екипната работа е изключително важна, защото, тя осигурява взаимна подкрепа и сътрудничество с различни специалисти и отдели, за да се осигури успешно производство и маркетиране на виното. Без координация и сътрудничество е трудно да се създаде качествен и конкурентноспособен продукт, но хората, на които съм разчитала най-много в ежедневната работа са колегите енолози от техноогичния екип, които работят заедно на всички етапи от процеса на създаването на виното - от приемането на гроздето, до неговото бутилиране.

Не по-малък е приносът и съвместната работа с хората от лабораторията и качествения контрол, които извършват анализ и мониторинг от гроздето, до крайния продукт.

Кои са ситуациите, които жените във винопроизводството обикновено разрешават по-успешно и с по-голяма лекота?

Жените често са по-умели в управлението на множество задачи едновременно. Това е особено полезно в динамичната среда на винопроизводството, където често се налага бързо преминаване от една задача към друга. Те показват и добри организационни умения, по-строги са в контрола, по-внимателни към детайлите, което е изключително важно за крайния продукт. Освен това те са по-добри в изграждането на добри взаимоотношения, което е важно за екипната работа, в разрешаването на конфликти и намирането на компромиси, което води до установяване на една по-добра работна среда. Освен това, жените са по-търпеливи и по-склонни да споделят знания и опит и са добри ментори и обучаващи и затова смятам, че жените са важни членове на всеки един екип.

Какво бихте казали на млад човек, който днес иска да стане енолог? Как да разбере дали е готов за този път?

Ако сте готови да посветите време и усилия в изучаването на винопроизводството, ако имате страст към виното и желание да се развивате в тази област, тогава вероятно сте на прав път. Не се страхувайте да експериментирате, да се учите от грешките си и да се стремите към съвършенство. Кариерата на енолога може да бъде изключително удовлетворяваща и изпълнена с много радости и предизвикателства. Но за всичко това се изисква много хъс, знания, умения, самодисциплина, креативност и истинска любов към виното и отдаденост.

* "Жените на успеха" е нашето място за внимателен разговор, завладяващ пример и обмяна на опит. Покана да се вслушаме в думите на жените, които оставят отпечатък с работата си. Смятаме, че постиженията са винаги интересни, но по-вълнуващ е характерът, който ги изгражда. Разказваме за неговата фина енергия.

И за изкуството да я прилагаш в действие.