Предупреждение: Ел Ниньо може да достигне най-голямата си сила от 40 години насам

Климатичният феномен Ел Ниньо може да достигне безпрецедентна сила и да надхвърли показателите, наблюдавани през последните четири десетилетия, заяви днес генералният секретар на Световната метеорологична организация (СМО) Селесте Сауло. Очаква се явлението да доведе до екстремни горещини в някои части на света и да промени обичайните модели на валежите, създавайки условия за тежки засушавания в едни региони и наводнения в други, посочи също Сауло.

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Ел Ниньо е естествено климатично явление, което води до повишаване на температурите на повърхността в централната и източната част на екваториалния Тихи океан. Като затопля повърхностните води на земното кълбо, Ел Ниньо променя цялостната метеорологична обстановка и ветровете над океанa. Чрез ефект на доминото това оказва влияние върху валежите и температурите по цялата планета.

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Според оценките на Climate Impact Lab към Чикагския университет развиващите се страни могат да бъдат най-тежко засегнати по отношение на човешките жертви, свързани с горещините, предизвикани от Ел Ниньо в периода от юни до февруари. Според прогнозите на Световната метеорологична организация Ел Ниньо ще се засилва през следващите месеци и се очаква да достигне своя пик към края на 2026 г. В актуализираната си климатична прогноза от 8 октомври организацията предупреди, че температурите на морската повърхност в централната и източната част на тропическия Тихи океан може да достигнат рекордни стойности. Средната температурна аномалия за периода октомври-декември се прогнозира да бъде около 3,7 градуса Целзий над нормата, пише още Ройтерс.

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