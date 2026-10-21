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Фактически фалит: Getty Images иска защита от кредитори и има план да се възроди

21 октомври 2026, 10:51 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Фактически фалит: Getty Images иска защита от кредитори и има план да се възроди

Гигантът в сферата на визуалното съдържание Getty Images официално подаде молба за защита от фалит по Глава 11 в съда по несъстоятелността в щата Делауеър, САЩ. С този ход компанията задейства своя план за мащабно преструктуриране и преминаване към изцяло частна собственост. Глава 11 позволява на компании, които изпитват сериозни финансови затруднения и не могат да плащат на кредиторите си, да продължат да работят, докато преструктурират своите дългове и бизнес операции.

Финансовите проблеми на Getty Images се задълбочиха след провала на планираното сливане с основния му конкурент Shutterstock. До пропадането на сделката се стигна заради тежестта на огромните натрупани дългове и засилващата се конкуренция от страна на изкуствения интелект (ИИ, AI), който фундаментално променя пазара на снимки и видеа.

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Според подадените съдебни документи, прогнозните активи и пасиви на компанията са в диапазона между 1 и 10 млрд. долара.

Какво предвижда планът за реорганизация?

След приключване на процедурата 100% от собствеността на Getty Images ще премине в ръцете на свързани лица с фамилията Getty и инвестиционното дружество Koch Equity Development. От Koch вече са поели ангажимент да осигурят до 533 млн. долара нов собствен капитал за стабилизиране на дружеството.

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От ръководството на доставчика на съдържание подчертават, че по време на целия процес оперативното управление и обичайната дейност няма да бъдат прекъсвани. Преструктурирането няма да засегне авторите на съдържание, клиентите, служителите, доставчиците и бизнес партньорите на платформата.

Очаква се цялата процедура по несъстоятелност и реорганизация да приключи успешно до края на тази година.

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фалит Getty Images
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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