Фактически фалит: Getty Images иска защита от кредитори и има план да се възроди

Гигантът в сферата на визуалното съдържание Getty Images официално подаде молба за защита от фалит по Глава 11 в съда по несъстоятелността в щата Делауеър, САЩ. С този ход компанията задейства своя план за мащабно преструктуриране и преминаване към изцяло частна собственост. Глава 11 позволява на компании, които изпитват сериозни финансови затруднения и не могат да плащат на кредиторите си, да продължат да работят, докато преструктурират своите дългове и бизнес операции.

Финансовите проблеми на Getty Images се задълбочиха след провала на планираното сливане с основния му конкурент Shutterstock. До пропадането на сделката се стигна заради тежестта на огромните натрупани дългове и засилващата се конкуренция от страна на изкуствения интелект (ИИ, AI), който фундаментално променя пазара на снимки и видеа.

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Според подадените съдебни документи, прогнозните активи и пасиви на компанията са в диапазона между 1 и 10 млрд. долара.

Какво предвижда планът за реорганизация?

След приключване на процедурата 100% от собствеността на Getty Images ще премине в ръцете на свързани лица с фамилията Getty и инвестиционното дружество Koch Equity Development. От Koch вече са поели ангажимент да осигурят до 533 млн. долара нов собствен капитал за стабилизиране на дружеството.

От ръководството на доставчика на съдържание подчертават, че по време на целия процес оперативното управление и обичайната дейност няма да бъдат прекъсвани. Преструктурирането няма да засегне авторите на съдържание, клиентите, служителите, доставчиците и бизнес партньорите на платформата.

Очаква се цялата процедура по несъстоятелност и реорганизация да приключи успешно до края на тази година.