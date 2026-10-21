„Главболгарстрой“ в диалога за икономическото развитие и иновациите в Европа

Как Европа да запази конкурентните си позиции в условията на бързо променяща се глобална среда? Какви възможности създават иновациите и стратегическите инвестиции за икономическия растеж? Това бяха основните въпроси в дискусия, част от годишната среща на Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC), проведена на 20 октомври в София.

В разговора се включиха Светослава Георгиева, председател на Управителния съвет на Фонда на Европейския съвет за иновации (EIC Fund), Руслан Стефанов, директор „Стратегия и иновации“ във Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, и Калин Маринов, ръководител на отдел „Международни отношения и стратегическо развитие“ в „Главболгарстрой Холдинг“, модератор на панела.

Маринов постави акцент върху условията, необходими за превръщането на научните постижения и предприемаческите идеи в реални икономически резултати, както и активирането в по-голяма степен на частния и институционален капитал в Европа. На фона на ускорените технологични промени способността на Европа да насърчава иновациите, да привлича инвестиции и да създава възможности за развитие на бизнеса е от ключово значение за нейната дългосрочна конкурентоспособност.

“Дълбоките технологии и това до каква степен и колко бързо ще успее Европа да ги внедри във всяка една сфера на икономиката, социалната политика и сигурността ще предопределят конкурентноспособността и бъдещето ни. Публичните инвестиции са катализатор, но е критично важно да отключат частния и институционален капитал в Европа.”, каза Светослава Георгиева.

По време на дискусията бе посочена важността на пълната интеграция и приобщаването на всички региони на Европа. „Конкурентоспособността на Европа ще бъде спечелена или загубена в нейната периферия. Драги написа диагнозата за Брюксел, но лечението ще се прилага в София, Пловдив и Русе – или изобщо няма да се случи“, обобщи Руслан Стефанов.

*На водещата снимка: Калин Маринов, ръководител на отдел „Международни отношения и стратегическо развитие“ в „Главболгарстрой Холдинг“ (модератор); Светослава Георгиева, председател на Управителния съвет на Фонда на Европейския съвет за иновации (EIC Fund); Руслан Стефанов, Директор „Стратегия и Иновации“, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“