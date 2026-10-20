„Главболгарстрой“ в международния диалог за икономически напредък и иновации

Икономическото развитие, инфраструктурната и енергийната свързаност, както и технологиите и иновациите са във фокуса на годишната среща на високо равнище на Глобалната федерация на съветите по конкурентоспособност (GFCC), която се провежда за първи път в България. В рамките на форума министърът на енергетиката Ива Петрова подчерта значението на надеждния достъп до ресурси и стратегическата инфраструктура за енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европа. Тя открои активната роля на България в развитието на европейската енергийна система и значението на регионалното сътрудничество за диверсификацията на доставките, подобряването на свързаността и укрепването на икономическата устойчивост.

Министърът на енергетиката Ива Петрова (вляво) открои България като стратегическа за развитието на енергийната сигурност на региона

Основните фактори, които ще определят икономическия напредък през следващото десетилетие, бяха във фокуса на дискусия, в която се включи председателят на УС на „Главболгарстрой Холдинг“ Калин Пешов, представяйки гледната точка на големия бизнес в страната. Той подчерта значението на стратегическото планиране и способността на компаниите да намират нови възможности и да се приспособяват към промените.

"Технологиите променят начина, по който работим и създаваме проекти. Икономическият растеж зависи от способността ни да превръщаме тези промени в реални възможности. Това изисква от бизнеса да мисли в дългосрочен план, да инвестира в развитието на хората и да се адаптира към новите условия.

Не по-малко важно е сътрудничеството между бизнеса, държавата и науката, което позволява новите знания и технологии да намират практическо приложение и да създават реална икономическа стойност. Конкурентоспособността на утрешния ден зависи от нас и решенията, които вземаме днес", сподели Пешов.

Темата беше разгледана и през призмата на управлението на риска от Кристофър Гайгер, вицепрезидент на американската технологична компания Lockheed Martin, която е безспорен световен лидер в сферата на отбраната.

„Един от ключовите фактори е широкият спектър от капиталови ресурси, достъпни за подкрепа на иновациите. Вместо да концентрираме ресурсите си само на няколко места, трябва да мислим по-мащабно. Това включва дялови инвестиции, съвместни предприятия и инвестиционни възможности на пазарите по целия свят. Погледнем ли десет години напред, очаквам целият този спектър от капиталови ресурси да бъде достъпен в целия свят“, коментира той.

Заместник-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова представи приоритетите на България в областта на дигитализацията и иновациите. Общият фокус върху технологичната трансформация и готовността на икономиката за бъдещите промени обедини дискусиите за внедряването на изкуствения интелект, развитието на иновациите и адаптирането на пазара на труда към новите технологични реалности. В тази връзка Борислав Петров, изпълнителен директор на INSAIT, акцентира върху потенциала за по-широко приложение на AI, ролята на ефективните политики за насърчаване на иновациите и необходимостта от подготовка на работната сила за бъдещите промени.

Д-р Роберто Алварес, изпълнителен директор на GFCC (модератор); Борислав Петров, изпълнителен директор на Института по компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT); Ерион Исууфи, главен изпълнителен директор и основател на Landmark Communications, Албания; Елвин Гури, главен изпълнителен директор и управляващ партньор в INVENIO Partners; Ричард Билингам, главен оперативен директор на Университета Астън, Обединеното кралство; Дженифър Стийл, заместник-президент по връзките с държавните институции в Американския университет в Бейрут, Ливан, Теодор Панайотов, основател и изпълнителен директор на Ethermind

България е домакин на годишната среща на Световната организация GFCC, която събира представители на 20 държави, сред които САЩ, Канада, Бразилия, Япония, Великобритания и Южна Африка и др.

Форумът беше открит от председателя на федерацията Чарлз О. Холидей, заемал ръководни позиции в Royal Dutch Shell, Bank of America и DuPont. С приветствия към участниците се обърнаха още Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“, и Дебора Уинс-Смит, основател и президент на организацията.

Срещата се провежда по инициатива на GFCC в партньорство с „Главболгарстрой Холдинг“, Американската търговска камара в България и Делфийския икономически форум.