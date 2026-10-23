Мъск направи грешка в Индия

Илон Мъск явно успя да засегне индийския милиардер Мукеш Амбани, а също така и индийското правителство, което ще се отрази на приходите му от Starlink, тъй като след гафа компанията му засега се оказва възпрепятствана да стъпи на един от най-големите телекомуникационни пазари в света - този на Индия.

В социалната мрежа Х Мъск нарече Амбани "министър-председателя Амбани" и "истинския господар на Индия", намеквайки за влиянието му върху премиера Нарендра Моди. Мъск обвии милиардера, че възпрепятства Starlink, виждайки в него конкуренция. Индийското министерство на телекомуникациите реагира като нарече обвиненията "безпочвени и погрешни", пише The ​​Wall Street Journal.

"Той се опитва да подкопае политическите механизми на регулиране. Това е рисковано и е малко вероятно да доведе до резултати", коментира Рави Венкатесан, бивш ръководител на Microsoft India.

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Starlink кандидатства за търговска дейност в Индия още през 2022 г. и получи лиценз през 2025 г., но и до момента не е започнала да извършва дейност. Навлизането на индийския пазар може да донесе на Starlink милиони клиенти. Индийските власти обаче са предпазливи да разчитат на инфраструктура, която Мъск контролира изцяло.

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