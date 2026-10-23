Наука, AI и Космос: България демонстрира технологичния си потенциал пред Глобалната федерация по конкурентоспособност

Снимка: Членовете на Глобалната федерация (GFCC) по време на визитата си при една от най-мощните изчислителни машини в Източна Европа - българският петаскейл суперкомпютър Discoverer

Български научни разработки, космически технологии и дигитални решения бяха във фокуса на посещенията на делегация на Глобалната федерация по конкурентоспособност (GFCC) в София, организирани от „Главболгарстрой“.

Програмата представи потенциала на страната в ключови сектори на високотехнологичната икономика – от изкуствения интелект и суперкомпютърните технологии до сателитното производство и финтех иновациите.

Делегацията на GFCC в българската космическа компания EnduroSat

Международната делегация посети и българската космическа компания EnduroSat, където се запознаха отблизо с дейността ѝ в развитието на космическата индустрия в България. По време на визитата бе представена производствената линия за сателити, а участниците проследиха основните етапи от целия процес - от проектирането и производството, до извеждането в орбита и управлението на сателитите в Космоса.

Председателят на УС на „Главболгарстрой Холдинг“ Калин Пешов (ляво) и вицепрезидентът на Lockheed Martin Кристофър Гайгер (вдясно)

Среща в централата на „Главболгарстрой“ бе проведена и с американската компания за военна техника, авиация и космически технологии „Локхийд Мартин“ - световен лидер в разработването, производството и поддържката на самолети, авиационни технологии, отбранителни системи и космически технологии, вкл. сателити, космически апарати, оборудване за научни мисии и др. Освен че е производител на специализираната техника, компанията предоставя и софтуера, интеграцията и поддръжката за нея.

Делегацията посети и научноизследователският институт INSAIT, където изпълнителният директор Борислав Петров представи продуктите, разработвани от института в сътрудничество с международни технологични компании и водещи академични институции, сред които Google и Масачузетският технологичен институт (MIT). Програмата включи също така посещение на суперкомпютъра Discoverer, лабораторията за изкуствен интелект и компютърно подпомогнато проектиране (AI/CAD), ситуирани в екосистемата на София Тех Парк.

Международната делегация от 20 държави-членове на GFCC по време на посещението си в научноизследователския институт INSAIT

Развиването на финансовата инфраструктура бе разгледана по време на посещението във финтех компанията Payhawk, където вниманието на членовете на GFCC бе насочено към една от най-бързо развиващите се области на дигиталната икономика – финансовите технологии и дигитализацията на корпоративните финанси.