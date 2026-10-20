ОББ е най-добрата институция на пазара на инструменти с фиксирана доходност в България според Euromoney Markets Awards 2026

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, е определена за най-добра институция на пазара на инструменти с фиксирана доходност в България от Euromoney Markets Awards 2026. Наградите се организират от британското списание Euromoney и имат за цел да отличат компаниите, които оформят бъдещето на глобалните пазари и позволяват на съвременните пазари да изпълняват сделки, да се свързват, да въвеждат иновации и да функционират устойчиво.

Водещата позиция на ОББ на пазара на инструменти с фиксирана доходност в България получи международно признание, като според Euromoney през отчетния период ОББ демонстрира ясен фокус върху българските държавни ценни книжа, надежден достъп до пазара и практични решения за управление на риска. Стратегията ѝ е насочена към обслужването на български институционални и корпоративни инвеститори, като същевременно е подобрявала инфраструктурата, поддържаща услугите по изпълнение на поръчки и след търговското обслужване. ОББ отбелязва напредък в сектора на българските държавни ценни книжа. Делът на банката в емисиите на първичния пазар се увеличи от 23,9 % през първата половина на 2025 г. до 26,2 % за цялата година, когато общият обем на емисиите достига 1,7 млрд. евро, допълват организаторите на престижните награди.

"Всяка награда е признание за отдадеността на хората, чиято упорита работа стои зад постигнатите резултати. Бих искал да изкажа специална благодарност на екипа на ОББ, който последователно и с изключителен професионализъм разширява присъствието на банката на този пазар в областта на финансовите пазари", казва Кристоф де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ.

2026 г. се превръща в годината, в която постиженията на ОББ в различни направления от дейността на банката показват впечатляващ мащаб и резултати, които водят до заслужено признание и награди от престижни международни и български конкурси. През юли ОББ спечели три награди от Еuromoney Awards for Excellence – "Най-добра ESG банка в България", "Най-добра дигитална банка в България", "Най-добра банка за корпоративно банкиране в България". Сега те се допълват и с наградата за "Най-добра институция на пазара на инструменти с фиксирана доходност в България". OББ e и нaй-дoбpaтa инoвaтивнa бaнĸa и нaй-дoбpaтa дигитaлнa бaнĸa зa ĸлиeнтитe в Бългapия за 2026 г. cпopeд Glоbаl Fіnаnсе. Носител е на престижната награда в категория "Пазарен дял" на асоциация "Банка на годината". Има редица отличия за постиженията си в областта на дигитализацията, устойчивото развитие, управлението на човешките ресурси, Employer Branding и др. Всичко това показва в пълна степен комплексния характер на дейността на ОББ и стремежа на една от водещите банки в страната да бъде първа във всички направления от своята дейност.