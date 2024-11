Посланикът на Израел в България откри второто издание на Check Point CyberSec Day

Събитието Check Point CyberSec Day Bulgaria се състоя за втори път, миналия четвъртък, 31 октомври 2024 г., в столицата. И тазгодишното издание на формата бе посветено на новите предизвикателства в осигуряването на дигитална сигурност, както и на стремглавото навлизане на изкуствения интелект (AI) във всяка сфера на живота. Събитието бе официално открито от Н. Пр. Йосеф Леви Сфари, посланик на Израел в България, както и от Питър Сандкюл, вицепрезидент за Европа, Среден Изток и Африка на израело-американската компания, специализирана в осигуряването на киберзащита Check Point.

В речта си, посланик Сфари подчерта, че кибертероризмът се простира далеч отвъд атаките към компании, частни потребители или системи – това е пряко нападение срещу свободата, моралните ценности и демократичните принципи.

„От 7 октомври насам, Иран все повече измества фокуса си от САЩ и ОАЕ към Израел, като половината от тези кибератаки сега са насочени към военната и гражданската инфраструктура на страната. Тези атаки причиниха значителни прекъсвания на услуги от всякакъв характер, финансови загуби, психологически стрес и са директни заплахи за публичната безопасност, подчертавайки дълбокото въздействие на киберзаплахите върху цялото общество.“, коментира още посланик Сфари.

В дискусионния панел, модериран от Михаил Дюзев, темата за изкуствения интелект коментираха д-р Мирослав Ненков, комисар Светлин Лазаров, ръководител отдел "Дигитални анализи и киберразузнаване" в дирекция Киберпрестъпност на ГДБОП, специалистът по киберзаплахи Гергана Кунгалова от Check Point България, както и Александър Класанов, зам. председател на комитета за „Киберсигурност“ към Асоциация "Банките в България"

Комисар Лазаров сподели, че само на седмична база, страната ни регистрира загуби от стотици хиляди левове, а за година щетите от кибератаки са на стойност между 30 и 40 млн. лв. Ръководителят на отдел "Дигитални анализи и киберразузнаване", засегна и темата с използването на ChatGpt и достоверността на информацията, която се генерира чрез него, както и нуждата от критично мислене и проверяване на фактите.

Д-р Мирослав Ненков, чийто лик се използваше неправомерно в статии и видеа, генерирани от изкуствен интелект, и в което съдържание се подтикваха хора да приемат таблетки с неизяснено съдържание, коментира:

„Най-големият проблем не е това, че някакви хора са използвали моето лице. Неприятно е, но не е това най-страшното. Най-големият проблем дори не е и в това, че може и да има някакви уж билки в тези таблетки. Ужасното е, че убеждават хората в някакви чудодейни свойства на тези таблетки и ги подтикват да спрат своите истински медикаменти за регулиране на кръвното налягане, което води до реален риск от получаване на инфаркт или инсулт.“, сподели д-р Ненков, като завърши с призив за изграждане на дигитална култура още от училищната скамейка. И с усмивка добави, че единственото по-опасно от изкуствения интелект, си остава естественият.

Александър Класанов, който даде ценни съвети за дигитална превенция във финансовия сектор, описа AI като инструмент в ръцете на потребителите, които имат избора с каква цел да го прилагат.

„Един лаптоп може да се използва и за чупене на орехи. Същото е и с изкуствения интелект. От нас зависи как ще прилагаме в живота си.“

За взимането на крайните решения и нуждата от съхраняване на човешка емпатия, говори Гергана Кунгалова, инженер киберсигурност в Check Point.

„Развитието на технологиите ни позволява да взимаме все по информирани решения, за които AI без съмнение помага. Но финалното решение, по който и да е казус, трябва да се взима от човек. Технологията не може да замести чисто човешката емпатия. Тя може само да ни е в помощ, като инструмент, но не и да замени критичното мислене“, сподели Гергана Кунгалова.

В панел „Киберсигурност в действие: Бизнесът говори“, взеха участие компании, които споделиха реални предизвикателства от практиката си, както и какви решения са приложили за преодоляването им. Международен опит дойде и от киберспециалистите на Check Point от цял свят. Само част от тях бяха Питър Сандкюл, вицепрезидент за Европа, Среден Изток и Африка, Гай Лупо, мениджър за Infinity, Валери Лоукин, ръководител на CheckMates Community, Рик Мейсън, Enterprise Sales Architect, Ариел Мерзер, ръководител на “Сигурност - електронна поща и комуникации“ и много други. От страна на един от генералните партньори на събитието, се включиха Хаим Халперин и Артур Мехитриан от Radware.

Check Point България благодари и на най-заслужилите си партньори през годините със специална церемония по награждаването им. Призът All-time best partner since 1997 отиде при ACT Sofia, отличието SMB Warrior при А1, наградата за MSSP Award грабна IT Works, а Solitex получиха признанието за New Products Adoption – SASE.

Официални партньори на събитието бяха ALSO и Radware.

Check Point Software Technologies е международен лидер с над 30-годишна история в осигуряването на решения за киберсигурност за правителства, частни компании и крайни потребители. Към днешна дата присъства в 88 държави, като повече от 5 000 експерти по дигитална сигурност осигуряват цялостна защита на близо 100 000 организации от всякакъв мащаб по света. Check Point Software Technologies е и сред пионерите, които са осигурявали и продължават да осигуряват решения за мрежова и информационна сигурност на редица институции в България.