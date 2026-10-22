Призове „Буров“ 2026 отличиха лидерите, които задават посоката на българския бизнес

Големите победители тази година са Кирил Домусчиев от Хювефарма, Огнян Донев от „Софарма“, Кристоф де Мил от ОББ, Мирослав Вичев от БОРИКА, Райчо Райчев от „ЕндуроСат“, Владимир Николов от „Фантастико груп“ и Петър Шарков от Училищна Телерик Академия.

На бляскава церемония вчера, която събра над 250 представители на финансовия и бизнес елит, представители на държавните институции и водещи фигури от обществения живот, бяха връчени Призове „Буров“ 2026. Събитието се проведе в Гранд Хотел Милениум София под мотото „Лидерството заслужава признание“, под патронажа на министър-председателя Румен Радев и с поздравителен адрес от президента Илияна Йотова. Гостите бяха приветствани и от кмета на София Васил Терзиев.

Церемонията беше открита от Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на Фондация „Атанас Буров“, председател на УС на Асоциация на банките в България и главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Postbank, под чието ръководство Фондацията навлиза в нов етап от своето развитие. В приветствието си тя очерта амбицията Призове „Буров“ да утвърждават достойния пример в бизнеса, а Фондацията да свързва опита на доказаните лидери с таланта на новото поколение.

Тазгодишното издание разшири отличията от две на седем и постави по-силен акцент върху лидерството в дигитализацията, иновациите, устойчивото развитие и социалната отговорност. За първи път лауреатите бяха определени по специална методология, разработена от международната одиторска и консултантска компания Deloitte, която въвежда структуриран процес на номиниране и оценяване и гарантира прозрачност, обективност и безпристрастност при избора. Над 50 номинирани личности, компании и организации се конкурираха в различните категории в оспорвана надпревара за отличията.

Сред най-силните моменти на церемонията беше връчването на Наградата за индустриално управление на Кирил Домусчиев, президент на Хювефарма, който получи отличието лично от вицепремиера Александър Пулев. Наградата за банково и финансово управление беше присъдена на Кристоф де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ, и връчена от председателя на КФН Васил Големански. С едно от най-престижните отличия на вечерта, Наградата за цялостен принос, беше удостоен Огнян Донев, изпълнителен директор и председател на СД на „Софарма“, а наградата му беше връчена от Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на Фондация „Атанас Буров“.

Специалната награда „Български бранд на световно ниво“ получи Райчо Райчев, изпълнителен директор на EnduroSat, като признание за успеха и международното развитие на български бизнес. Отличието му беше връчено от Ваня Манова, регионален мениджър на Mastercard. Сред знаковите отличия в новите категории беше и Наградата за дигитализация и иновации, присъдена на БОРИКА и приета от главния изпълнителен директор Мирослав Вичев. Наградата беше връчена от министъра на иновациите Иван Василев и поставя специален акцент върху ролята на технологиите и иновациите в развитието на финансовия сектор.

Училищна Телерик Академия беше отличена с Наградата за устойчивост и социално-отговорно управление, връчена от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Специалната награда „Визионер в корпоративното лидерство“ беше присъдена на Владимир Николов, оперативен президент на „Фантастико груп“, който получи отличието от кмета на София Васил Терзиев.

Вече 34 години Фондация „Атанас Буров“ следва завета на своя патрон, като съхранява традициите на българското банково и финансово дело и инвестира в знанията и развитието на младите хора. Над 1000 ученици и студенти са преминали през Лятното училище на Фондацията, а хиляди талантливи млади хора са получили подкрепа чрез стипендиите на името на Атанас Буров и Дамян Балабанов. От настоящата академична година подкрепата обхваща и докторанти чрез стипендията „Андрей Пръмов“.

Под ръководството на Петя Димитрова Фондацията навлиза в нов етап от своето развитие, като надгражда постигнатото и разширява своята роля като платформа за среща между опита на утвърдените бизнес лидери и таланта на новото поколение. Част от тази промяна са обновяването на Призове „Буров“, разширяването им от две на седем отличия и въвеждането на нова методология за избор на лауреатите, както и развитието на нови образователни инициативи. Сред тях е и предстоящият първи по рода си учебник по финансова грамотност за ученици с интерактивно съдържание.

„Амбицията ни е да дадем нов мащаб на делото на Буров, като свържем знанието и опита с таланта на новото поколение и утвърдим бранда „Буров“ като символ на почтеност, професионализъм и отговорно лидерство“, заяви по време на церемонията Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на Фондация „Атанас Буров“, на УС на АББ и главен изпълнителен директор и председател на УС на Postbank.

Фондация „Атанас Буров“ изказва специална благодарност на всички свои партньори, настоятели и спонсори, които застават зад развитието на Призове „Буров“ и мисията на Фондацията.

Церемонията през 2026 г. се проведе с генералната подкрепа на Postbank и Mastercard и с подкрепата на „Ден и Нощ“, хотел „Аламанта“, SUNOTEC, Първа инвестиционна банка (Fibank), БОРИКА, ПроКредит Банк, Обединена българска банка (ОББ) и Общинска банка.