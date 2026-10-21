Ударна загуба от десетки милиарди за Anthropic малко преди да излезе на борсата

Една от най-популярните технологични компании в света Anthropic, известна със създаването на ИИ чатбота Claude, е регистрирала нетна загуба от над 80 милиарда долара през първата половина на 2026 година. Това съобщи The Wall Street Journal - данните идват точно преди компанията да излезе на борсата (IPO).

Основният двигател на загубата са 72 милиарда долара счетоводни разходи, свързани с промени в стойността на конвертируеми облигации и други финансови инструменти, емитирани от Anthropic за набиране на финансиране. Сумата за загуба се е увеличила спрямо 13 милиарда долара година по-рано, пише в проект на проспект т.е. правен документ, който корпорациите представят на финансовите регулатори за своето първично публично предлагане (IPO - излизане на борсата).

"Ройтерс" за първи път съобщи през септември, че Anthropic е отчела нетна загуба от 42 милиарда долара през 2025 година.

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И още Anthropic - приходите са скочили с 45%, с 16,3 млрд. долара през шестмесечния период, приключил на 30 юни, в сравнение с 1,1 милиарда долара преди година, докато разходите за ИИ инфраструктура са се увеличили почти четирикратно до почти 9 милиарда долара. Корпорацията също така посочи, че може да похарчи до 750 милиарда долара през следващите години, за да придобие повече изчислителен капацитет, включително потенциални сделки, които в момента се обсъждат.

Съответно, на събитие в Сан Франциско, посветено на излизането на борсата на Anthropic, е било обсъждано, че IPO-то е по-вероятно да е около 1,5 трилиона долара, а не 2 трилиона долара, както се очакваше по-рано. Компанията трябва да излезе на борсата през ноември.

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